À combien de jours de congé avez-vous droit à Noël?

Les vacances des Fêtes approchent et comme chaque année, les salariés ont droit à des jours fériés payés. Pour vous éviter de vous casser la tête avec les lois et les règles en vigueur, voici ce que vous devez absolument savoir.

2 jours de congé minimum

Au Québec, la plupart des travailleurs salariés sont protégés par la Loi sur les normes du travail. Sont exclus les travailleurs autonomes et les employés du gouvernement fédéral, comme les travailleurs des banques, des services postaux et des entreprises de transport interprovincial.

Cette loi prévoit 8 jours fériés par année, dont le 1er janvier et le 25 décembre. L’employeur est donc tenu de vous offrir une indemnité lors de ces deux jours fériés au minimum. Il peut vous offrir plus de congés payés, mais il ne peut pas vous en offrir moins. Et rappelez-vous : il ne s’agit pas d’un congé sans solde!

L’indemnité n’est pas la même pour tous et toutes

En général, un salarié à temps plein recevra sur sa paie une indemnité équivalant à environ une journée de salaire. Ce montant est «égal à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie qui précèdent la semaine de congé», peut-on lire sur le site d’Éducaloi.

Si vous travaillez à temps partiel, votre indemnité sera généralement moins élevée qu’une journée de salaire.

Le calcul est différent pour les salariés payés à la commission, comme dans le secteur de la vente. «Le montant de l’indemnité s’élève à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines précédant la semaine de congé», toujours selon Éducaloi.

Si vous n’êtes pas certain du montant auquel vous avez droit, vous pouvez utiliser cet outil de calcul de La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Vous serez indemnisé si vous travaillez lors d’un férié

Si vous devez être au travail le 25 décembre ou le 1er janvier, n’ayez crainte, vous avez aussi droit à une indemnité.

Votre employeur a deux choix :

-Vous verser l’indemnité dont vous auriez bénéficié si vous aviez été en congé dans votre prochaine paie (d’après le calcul ci-haut).

-Vous offrir un congé payé à prendre 3 semaines avant ou après le jour férié.

Si vous n’êtes pas certain que votre employeur respecte la loi, vous pouvez vous adresser à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Source: Éducaloi.