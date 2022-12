Atteint de la COVID-19 ou d’un virus respiratoire? Voici quand vous rendre (ou pas) à l’urgence

Partager







Les urgences du Québec débordent. Alors que de nombreux virus respiratoires, dont la COVID-19, circulent au Québec, on s’est demandé dans quelles circonstances il faut se rendre à l’hôpital pour recevoir des soins. Une urgentologue fait le point.

Quels signes indiquent que je dois appeler le 911 ou me rendre à l’urgence?

On le sait: les appels au 911 doivent être réservés aux situations d’extrême urgence. Par exemple, lorsqu’une personne a de la difficulté à respirer ou que son état de conscience est altéré, souligne la Dre Caroline Hosatte-Ducassy, urgentologue au CISSS de la Montérégie-Centre.

Joël Lemay / Agence QMI

Une personne en «bonne santé»* peut rester à la maison tant et aussi longtemps qu’elle est capable d’avoir «une respiration somme toute normale», de s’hydrater adéquatement et d’être au repos.

À quel moment peut-on consulter un pharmacien?

Pour tous symptômes très incommodants ou pour toute inquiétude, «le pharmacien reste une bonne ressource facilement accessible», souligne celle qui est également membre du CA de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec (ASMUQ).

PHOTO Courtoisie

Plusieurs médicaments en vente libre peuvent aider à décongestionner et apaiser la fièvre. Ce sont souvent sensiblement les mêmes médicaments qui sont administrés à l’urgence.

À quel degré de difficulté respiratoire dois-je consulter un médecin?

Ça dépend de l’âge et de la condition de santé de la personne, rappelle la Dre Caroline Hosatte-Ducassy.

«Si on n’est pas capable de faire quelques pas sans devoir s’asseoir pour reprendre son souffle, c’est quelque chose d’inquiétant et, donc, ça vaut la peine de consulter», explique-t-elle.

Petite précision: la toux, c’est incommodant, mais c’est un mécanisme de défense naturel du corps qui n’est généralement pas inquiétant, ajoute-t-elle.

Et pour les enfants?

Les enfants se fatiguent plus vite au niveau de la respiration. Il y a donc un risque plus élevé qu’ils décompensent et ne soient plus capables de respirer.

En ce qui concerne les enfants, le tirage – lorsqu’une personne utilise tous ses muscles du cou et de la poitrine pour respirer et que les respirations s’accélèrent – peut justifier une visite à l’urgence.

À quelle température de fièvre dois-je consulter?

La fièvre est une réponse naturelle du corps, et ce, pour n’importe quelle infection ou inflammation. Ce sont plutôt les autres symptômes et l’état général qu’il faut regarder.

«Chez un adulte en bonne santé, si on fait de la fièvre, mais qu’on est fonctionnel, il n’y a pas de quoi s’alarmer», dit l’urgentologue.

Et chez les enfants?

Pour les bambins, c’est différent. Lorsqu’un enfant de 6 mois et moins fait de la fièvre, il faut consulter un médecin.

Si votre enfant a plus de six mois, vous pouvez le soigner à la maison. Mais si la fièvre – 39 °C et plus – dure au-delà de 48 heures, il faut consulter votre médecin.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Si j’ai la COVID-19, est-ce que je peux aller à la pharmacie?

Lorsqu’on est atteint de la COVID-19, il est fortement recommandé de rester isolé chez soi. D’ailleurs, «ce n’est pas que pour la COVID-19, mais bien pour tous les virus respiratoires», précise l’urgentologue.

Photo d'archives DIDIER DEBUSSCHERE

Si une personne infectée doit absolument sortir pour aller à la pharmacie, par exemple, il est conseillé de porter un masque au minimum, comme un N95, car la filtration est plus élevée qu’un masque bleu chirurgical et protège davantage.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Et qu’en est-il du 811?

Le 811 reste un bon outil. L’infirmière au bout du fil saura vous guider à savoir s’il faut consulter en clinique, rester à la maison ou vous rendre à l’urgence.

La Dre Hosatte-Ducassy reconnaît toutefois que l’attente peut être longue, ce qui fait que des gens finissent par se rendre à l’urgence sans avoir parlé à personne.

Les personnes qui n’ont pas de médecin de famille peuvent également s’inscrire au Guichet d’accès à la première ligne (GAP), afin d’obtenir un rendez-vous médical ou un service médical.

*Les personnes avec une santé fragile, comme les personnes immunosupprimées ou qui ont des conditions pulmonaires, doivent suivre les recommandations de leur médecin.