Barbie plus grande que jamais dans cette première bande-annonce [VIDÉO]

Partager







Vendredi matin, Warner Bros. a dévoilé la première bande-annonce du très attendu film Barbie, mettant en vedette Margot Robbie dans le rôle de la poupée iconique de Mattel.

• À lire aussi: Voici qui devrait remplacer Henry Cavill dans le rôle de Superman

• À lire aussi: James Gunn dément l'arrivée du Batman de Robert Pattinson dans le DCEU

Rendant hommage à 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick, la bande-annonce débute avec des images de petites filles jouant aux poupées. «Depuis la nuit des temps, depuis que la première petite fille a existé, il y a eu des poupées», décrit Helen Mirren en narration. «Mais les poupées étaient toujours et pour toujours... des bébés. Jusqu'à...»

La caméra dévoile ensuite les jambes et le reste de Margot Robbie, vêtue du célèbre maillot de bain rayé noir et blanc de la première poupée Barbie.

Dans le reste de la bande-annonce, on a droit à des clips de Ryan Gosling, Simu Liu, Issa Rae dans un monde en plastique aux couleurs vives sur la musique de .

Capture d'écran YouTube/Warner Bros.

Capture d'écran YouTube/Warner Bros.

Capture d'écran YouTube/Warner Bros.

Le film, co-écrit par Noah Baumbach et Greta Gerwig et réalisé par cette dernière, met également en vedette America Ferrera, Kate McKinnon, Will Ferrell, Michael Cera, Alexandra Shipp, et plus encore.

La sortie de Barbie est prévue le 21 juillet en salle seulement.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s