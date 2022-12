Crise du coût de la vie: des familles se tournent vers le site de collectes de fonds GoFundMe pour joindre les deux bouts

Partager







Le site de financement participatif GoFundMe constate une hausse importante des collectes de fonds dans la dernière année pour payer l’épicerie et l’essence, une bouée de sauvetage pour plusieurs familles qui doivent jongler avec l’inflation à l’approche de Noël. La famille Beaudoin-Rozon, qui peine à joindre les deux bouts, a récolté 1 500$ en seulement quelques jours.

«Je ne déjeune plus et dîne seulement une ou deux fois semaine pour y arriver. Je n’ai pas le choix»: voici ce quoi doit endurer Stéphane Beaudoin depuis un mois pour réussir à contrer la hausse du coût de la vie.

Lui et sa femme France Rozon résident dans la petite municipalité de Les Coteaux, située non loin de Valleyfield. Le couple n’aurait jamais imaginé amorcer une collecte de fonds GoFundMe pour rembourser les comptes en souffrance, mais la vie en a décidé autrement.

C’est que depuis le mois d’août 2022, France Rozon, la femme de Stéphane Beaudoin, est en congé de maladie en raison de la sclérose en plaques qui lui inflige une fatigue constante. C'est la première fois que France est en arrêt pour une aussi longue période de temps depuis qu'elle a reçu le diagnostic de cette maladie du système nerveux en 1995.

Courtoisie Krystel Beaudoin De gauche à droite: Krystel Beaudoin, Stéphane Beaudoin et France Rozon

L’emploi de Stéphane leur avait permis de tenir le coup à l’époque, même avec deux jeunes enfants à la maison. Or, l’importante hausse du coût de la vie rend la tâche bien plus difficile aujourd’hui avec un seul salaire, surtout pour payer l’essence, la nourriture et l’hypothèque. Devant l’impasse, il s’est endetté de 18 000$ sur sa marge et sa carte de crédit à des taux d’intérêt élevés.

Leur fille, Krystel Beaudoin, ne voulait pas rester «les bras croisés» devant leur désespoir. Elle a donc pris l’initiative de créer la collecte de fonds, sachant bien que son père ne l’aurait pas fait avec «son orgueil». «Avec l’inflation, un salaire presque en moins, les médicaments qui s’empilent, les factures... les dettes s’empilent rapidement», ajoute-t-elle.

Le prix du panier d’épicerie ne suit pas son salaire

L’homme de 51 ans a eu les yeux rivés sur l’évolution du prix du panier d’épicerie au fil des années, puisqu’ il travaille comme gérant de service dans une épicerie IGA depuis 1989. «Avec 150$ en 2011, je pouvais acheter une épicerie pour les quatre membres de ma famille. Aujourd’hui, ça couvre à peine la semaine pour moi et ma femme, et il manque du stock», s’attriste Stéphane. Il assure pourtant d’acheter seulement la «base».

Comme Stéphane est bien connu dans sa région en raison de son travail à l’épicerie, l’appel à l’aide de sa fille sur la plateforme GoFundMe a rapidement touché le cœur de sa communauté: en une semaine, le couple a récolté environ 1500$. La page de sociofinancement a aussi été partagée une cinquantaine de fois.

Les collectes de fonds en hausse pour l’épicerie et l’essence

La famille Beaudoin-Rozon n’est pas la seule à s’être tournée vers un site de financement populaire afin de pallier l’inflation.

Le site internet GoFundMe a compilé entre le 1er janvier et le 1er octobre 2022 ses données afin de mieux connaître les motivations derrière les collectes de fonds des utilisateurs de la plateforme partout dans le monde. Des données spécifiques au Québec ou au Canada n’ont pas été comptabilisées, précise GoFundMe.

Voici trois constats :

Les campagnes de sociofinancement pour l'essence ont augmenté de 70 % cette année.

Les collectes de fonds pour l'épicerie ont augmenté de près de 15 % cette année.

Les collectes de fonds pour les formules de lait maternisé ont connu une augmentation de près de 140 % en 2022.

Au total, plus de 80 millions de dollars ont été collectés pour aider les gens à faire face aux besoins liés à l'essence, à l'épicerie et au lait maternisé en 2022, a indiqué GoFundMe sans donner plus de détails.

Les thèmes de l’inflation et de l’épicerie reviennent fréquemment. On peut retrouver sur le site une campagne pour «une étudiante qui souffre de l’inflation», ou pour quelqu’un qui tente de se sortir de sa situation précaire avec sa campagne «Trying to recover inflation from cost of living.»

Une mère monoparentale avec un enfant de 3 ans de Brossard sur la Rive-Sud de Montréal a fait appel à la générosité de son entourage pour payer ses dépenses courantes: «J’ai de la difficulté à payer mes factures. Je n’ai pas d’aide et je suis fatiguée. C’est juste trop difficile avec l’inflation : je fais des heures supplémentaires au travail, mais ça m’enlève du temps précieux avec mon fils. N’importe quel don me sera d’une aide précieuse», s’attriste-t-elle.