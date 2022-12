Dolly Parton insiste sur le fait que ses seins n'ont pas brisé son dos

Partager







Non, Dolly Parton n'a pas le dos cassé par ses seins!

Lors d'une entrevue pour ET Canada, on a demandé à l'icône de la musique country de clarifier certaines «rumeurs folles» sur sa vie.

• À lire aussi: Dolly Parton refuse poliment qu’une statue d’elle soit construite au Capitole du Tennessee

Pour commencer, Dolly Parton a cité un article du National Enquirer qui laissait entendre que ses seins l'avaient rendue «infirme».

«Oh, mon Dieu, j'ai tout entendu. Une fois, le magazine Enquirer (a dit) que mes seins étaient si lourds qu'ils m'avaient brisé le dos et que je ne pouvais pas me lever, que j'allais être infirme pour le reste de ma vie, a-t-elle déclaré. Et je me suis dit, bon, ils sont gros et ils sont lourds, mais je peux quand même me déplacer.... Je m'en sors bien.»

Ailleurs dans la conversation, la musicienne a confirmé qu'elle avait «quelques» tatouages et qu'elle dormait toujours complètement maquillée lorsqu'elle était sur la route.

• À lire aussi: Dolly Parton a financé la recherche sur le vaccin contre la COVID-19 qui pourrait tous nous sauver

«Je porte toujours mon maquillage, et j'ai toujours, si je n'ai pas mes propres cheveux fixés, une perruque sur un abat-jour ou quelque chose comme ça parce qu'on ne sait jamais quand on va devoir sortir d'un bâtiment», a ajouté la chanteuse.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s