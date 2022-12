Un chalet scandinave au pied d’une montagne à la déco WOW, à vendre pour 931 298$ à Lac-Etchemin

Partager







Voici FIKA, le chalet orange de la série de trois chalets scandinave à vendre au bas de la montagne du Mont-Orignal.

Tous plus beaux les uns que les autres, ces chalets sont idéals pour les personnes qui cherchent à s’installer au bord des pistes. Le tout est situé près du Mont Orignal à Lac-Etchemin dans Chaudière-Appalaches.

Engel & Völkers

Il est aussi possible d’acheter les trois chalets, le LAGOM (bleu), le SKOG (vert) et le FIKA (orange) pour 2 500 000$ plus taxes (2 874 375 $). Peut-être que certains verront ici un projet pour une gang qui cherche des chalets voisins?

Engel & Völkers

FIKA fait référence au rituel de prendre une pause-café, une tradition suédoise, qui veut tout simplement dire: atteindre le bonheur.

Engel & Völkers

Ce chalet locatif est vendu entièrement meublé et équipé et est prêt à la location touristique. Le tout fut construit en 2021.

En entrant, vous reconnaîtrez le design scandinave à l'état pur. Il s’y cache quatre chambres et deux salles de bain. Tous les chalets ont des décors et des couleurs signature. Ici, c’est le vert kaki qui vole la vedette et qu'on retrouve ici et là.

Engel & Völkers

Au salon, les yeux se rivent vers le foyer au bois qui promet de rassembler les skieurs qui ont passé la journée à dévaler les pistes.

La pièce à aire ouverte présente également une jolie cuisine digne d’un magazine.

Engel & Völkers

La chambre principale se situe au rez-de-chaussée, tout près de la cuisine. Une jolie salle de bain complète vient clore la visite de ce premier niveau.

Engel & Völkers

C’est au rez-de-jardin que se trouvent les trois autres chambres.

Pour faire la visite des lieux, c'est dans la vidéo ci-haut!

Une salle de jeux risque de plaire aux jeunes et aux moins jeunes. Les concepteurs de l’espace y ont mis le paquet: mur d’escalade, arcades, «monkey bars», cachettes et plus se trouvent dans la grande pièce.

Engel & Völkers

Un spa et une grande terrasse à l’extérieur concluent la visite.

Tout le chalet FIKA se prête aux pauses-café entre amis, aux moments de qualité qui s'offrent à vous pour apprécier les bonnes choses de la vie.

C’est Samuel Labrecque et Marc Turgeon de Engel & Völkers qui s’occupent de la vente de ce chalet. Le prix demandé est de 810 000$ avant les taxes ( 931 298 $ avec taxes).

