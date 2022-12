Une atmosphère «extrêmement toxique» en coulisses de Buffy contre les vampires, selon Sarah Michelle Gellar

Partager







Prenant la parole lors de la table ronde Power of Storytelling: Producers Roundtable lors du sommet Wrap's Power of Women Summit à Los Angeles, mercredi dernier, Sarah Michelle Gellar a abordé l'ambiance créée par le réalisateur de Buffy contre les vampires sur son plateau.

• À lire aussi: James Gunn dément l'arrivée du Batman de Robert Pattinson dans le DCEU

• À lire aussi: Henry Cavill annonce qu’il ne reprendra pas le rôle de Superman

L'actrice, qui a interprété le rôle principal de Buffy Summers dans la série, a affirmé que Buffy contre les vampires était tristement célèbre dans l'industrie du showbiz pour sa misogynie lors de sa production entre 1997 et 2003.

«Pendant si longtemps, j'étais sur un plateau qui, je pense, était connu pour être un plateau masculin extrêmement toxique, et donc c'était ancré dans ma tête que c'était ce à quoi tous les plateaux ressemblaient», a-t-elle dévoilé.

«Les femmes étaient montées les unes contre les autres. Si les femmes devenaient amies, alors on devenait trop puissantes, et il fallait rester discrètes. Et maintenant que j'ai eu l'occasion de travailler avec tant d'autres femmes et hommes qui soutiennent également les femmes, j'ai réalisé à quel point cela peut être une expérience facile, mais... malheureusement, nous sommes toujours dans un monde où tous ces départements doivent souvent être composés de femmes pour que nous ayons une voix.»

Charisma Carpenter, sa collègue de tournage, a accusé Joss Whedon en février 2021 de «comportement hostile et toxique» sur le tournage de la série et de son spin-off Angel. À l'époque, elle a également révélé qu'elle participait à l'enquête de WarnerMedia sur le comportement du réalisateur pendant le tournage de Justice League.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s