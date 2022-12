10 adresses «foodies» approuvées par Pascale Deblois à New York

Partager







C’est en octobre dernier que Pascale Deblois a visité New York avec son meilleur ami Zoé Duval.

• À lire aussi: New York City : 12 jolis airbnbs autour de Central Park

• À lire aussi: New York: 33 bonnes adresses pour le «road trip» d'une vie

La jeune créatrice de contenu avait bien l’intention d’essayer un paquet de bons restaurants lors de son passage dans la ville qui ne dort jamais.

Étant végétalienne, elle s’est attablée à des restaurants qui proposaient de bonnes options à base de plantes.

Loin des attrape-touristes, elle a fait le plein de crème glacée et de bons cocktails tout en dégustant le meilleur qu'offrent les cuisines japonaises, péruviennes, italiennes et mexicaines.

Voici donc 10 adresses «foodies» et avec options véganes approuvées par Pascale Deblois et Zoé Duval.

Dans SoHo, pour des macarons «sexy» à souhait, il faut aller au classique des classiques: La Durée. Pascale en a profité pour faire une sélection avec quelques macarons véganes qui ont passé le test. Avec Zoé, ils ont dégusté le tout dans la sublime cour intérieure de l’endroit et ils ont commandé des cocktails.

398 Ouest Broadway, New York

À deux pas de Times Square, ce restaurant surprend par son élégance. Grâce à des lampes en rotin et à la profusion de verdure, cette terrasse ressemble drôlement à un jardin secret. Ce restaurant japonais spécialisé dans les sushis propose quelques options véganes, dont un «vegan roll» et des frites d’avocat qui ont l’air tout simplement divines. Malgré le service qui n’était pas la hauteur et le prix élevé des plats, Pascale nous encourage à visiter l’endroit pour la terrasse sur le toit. Pourquoi ne pas y attraper un cocktail avant d’aller voir un spectacle sur Broadway?

132 W 47th St, New York

Un classique! Pour ses nombreuses saveurs de crème glacée, le Ben & Jerry’s ne déçoit jamais. Pascale a visité le Ben & Jerry’s de Times Square.

200 W 44th St, New York

Depuis 2016, Kuu Ramen sert des ramens authentiques, des donburi et des rouleaux. Pascale souligne le service rapide et l’excellent bol de ramen végane. À essayer si vous êtes des mordus de ramen.

20 John St, New York

1275 1st Ave., New York

Avec une belle vue sur le Brooklyn Bridge, OddFellows Ice Cream Co. est une excellente adresse pour attraper un cornet entre deux attractions à New York. Ils proposent plusieurs parfums végétaliens, dont noix de coco. Le look de la place est rétro à fond. C’est impossible de ne pas vouloir tout photographier.

44 Water St, Brooklyn

On se rend chez Popular pour l’excellence des plats de cuisine péruvienne qui y sont servis. Les cocktails à eux seuls valent le détour. Une adresse du Lower East Side à découvrir.

215, Chrystler St, New York

Si vous cherchez à faire le plein de vitamines C, il faut visiter le Playa Bowls qui se spécialise dans les Acai bowls. Ils proposent un paquet d’options santé, dont des jus fraîchement pressés, mais aussi un açai bowl au Nutella qui vous fera saliver.

Plusieurs adresses à New York

Ouvert depuis 2008, Variety fait partie de ces institutions new-yorkaises où il fait bon attraper un café parfaitement préparé.

Plusieurs adresses à New York

Un passage à New York ne serait pas complet sans une visite du mythique Chelsea Market. Sur place, plusieurs kiosques et restaurants s’occupent de nourrir les plus affamés. Los Tacos No 1 est une destination clé pour les amateurs de tacos. Plusieurs prétendent qu’il s’agit des meilleurs tacos de la ville. N’ayez pas peur de la file, le temps d’attente n’est jamais bien long.

75 9th Ave, New York

Si la pizza est votre «love language» vous serez ravis de vous attabler au Inatteso Pizza Bar. Une délicieuse pizza préparée selon les règles de l’art est servie. Pâtes fraîches, antipasti classique (allô la burrata) et desserts gourmands sont au menu.

28 West St, New York

• À lire aussi: 25 idées de «road trips» d’une journée à faire à partir de Montréal

• À lire aussi: Les 23 meilleurs restaurants italiens à Montréal

Ces autres vidéos risquent de vous intéresser:

s