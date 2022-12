Tempête de neige dans le sud du Québec: des vols retardés et annulés

Partager







Plusieurs vols ont été retardés ou même annulés samedi à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau en raison de la neige qui s’abattait toujours sur la majorité de la province.

• À lire aussi: Il a (déjà) fait -10°C à Montréal cette année: est-ce la faute au réchauffement climatique?

• À lire aussi: La nomination du pays hôte des Jeux olympiques de 2030 reportée à cause du réchauffement climatique

Seulement deux vols sont partis à l’heure prévue entre 5h et 12h.

Les voyageurs semblaient plutôt résilients vis-à-vis de la situation étant donné que la plupart de ceux-ci prenaient l’avion pour des vacances.

«On ne passera pas la journée ici, on va retourner à l’hôtel, on va aller visiter Montréal un peu», a témoigné un vacancier.

Certains dont le vol a été annulé ont réussi à se dénicher une place sur autre vol, un peu plus tard.

• À lire aussi: Atteint de la COVID-19 ou d’un virus respiratoire? Voici quand vous rendre (ou pas) à l’urgence

D’autres passagers, qui eux, devaient s’envoler vers Halifax, auront de la difficulté à se rendre à destination puisque le prochain vol en direction de la ville des maritimes n’est prévu que le 25 décembre.

«Un système provenant du Nord-est américain a eu comme effet de retarder et d’annuler des vols en provenance d’autres aéroports, ce qui a créé un «effet domino» sur les horaires des vols qui doivent arriver et repartir de YUL», a expliqué l’aéroport.

«Les équipes d’entretien travaillent d'arrache-pied à YUL pour dégager rapidement les deux pistes en alternance, même si la visibilité est limitée, afin que les opérations aériennes soient le moins possible impactées tout au long de la journée», a-t-il été ajouté.

Il en était de même pour quelques vols de l’aéroport Jean-Lesage de Québec, où la neige a fini par arriver dans la nuit de vendredi à samedi.

La bordée de neige atteint le centre du Québec

La journée de samedi est restée nuageuse pour la majorité de la province encore sous les flocons, qui continuaient leur progression vers l’ouest et le centre du Québec.

Après avoir reçu près de 15 centimètres la veille, les Montréalais ont dû continuer à s’habituer au retour de la neige samedi, avec une dizaine d’autres centimètres supplémentaires attendus au cours de la journée.

La Ville de Montréal a d’ailleurs annoncé sa première opération de chargement de la neige, qui est prévue dès lundi matin.

• À lire aussi: Vêtements, produits d’hygiène, nourriture: voici exactement ce dont les organismes ont besoin en ce moment

Des accumulations de cinq centimètres sont d’ailleurs à prévoir dans les prochaines 24 heures dans la région de la Capitale-Nationale, où les températures se maintiennent autour du point de congélation.

Dans l’est et le centre du Québec, le mercure doit osciller entre -1 et 0 degré Celsius.

Les Îles-de-la-Madeleine et la Gaspésie sont plus chanceuses avec un temps nuageux et des températures avoisinant les 2 degrés, mais la neige devrait faire son apparition dès lundi dans le secteur.

Le nord et l’extrême nord connaîtront également un début de week-end nuageux, avec des températures atteignant en moyenne -6 et -11, respectivement.

À voir aussi: