Coupe du monde: les partisans de l'Argentine font la fête à Montréal après la victoire

Les fans de soccer ont eu droit à toute une finale de la Coupe du monde dimanche, avec un match hyper serré qui s'est conclu en tirs au but par une victoire de l'Argentine sur la France. À Montréal, l'ambiance était fébrile dans les rues - on vous raconte le tout à travers les yeux des partisans rencontrés.

Avant même le début du match, des centaines de personnes se sont fait refuser l'entrée à l'Union française de Montréal, puisque la salle était pleine.

«Tous les Français sont au bar ou sur les Champs-Elysées, c’est vraiment un moment d’unité, de quelque horizon qu’on vienne», a lancé Pierre Laclaverie, un partisan français qui portait son drapeau national comme une cape.

Photo Julien Bouthillier Pierre Laclaverie

Et avec l'importante diaspora française installée à Montréal, on comprend que les fans ne manquaient pas de compagnie pour suivre le match, dans plusieurs établissements à travers la ville.

«J’ai grandi avec le football, je supporte énormément la France. Je suis à moitié français donc c’est normal pour moi de venir supporter la France même au Canada à l’Union française», affirmait de son côté Cyril Zagabe.

Photo Julien Bouthillier Cyril Zagabe, un supporter de la France, pendant la finale de la Coupe du monde.

«Socialement parlant, dans la politique française, c’est pas forcément positif en ce moment avec les dernières nouvelles et même sur le plan social. Donc, une victoire pour la France ce serait forcément bénéfique pour [le président] Macron pour calmer et apporter un moment de joie dans cet hiver froid malheureusement», espérait-il avant de connaître le dénouement du match.

«C’est hyper important [le foot], surtout en ce moment en France, parce qu'on peut dire que la société est un peu plus divisée. Je trouve que ça réunit vraiment tout le monde, toutes les classes sociales. Ça peut régler un petit peu les tensions entre les gens et je trouve ça beau. Ça fédère vachement les gens donc c’est très important je trouve. Et c’est une fierté nationale», nous a mentionné Josephine Huge, une partisane croisée à l'Union française.

Photo Julien Bouthillier

Des supporters de l'Argentine à Montréal

Dans la Petite-Italie, le Café Conca d'Oro débordait jusque sur le trottoir de partisans venus encourager l'Argentine qui tentaient d'apercevoir l'écran.

Photo Julien Bouthillier Le Café Conca d'Oro, dans la Petite-Italie, débordait de partisans venus écouter la Coupe du monde et encourager l'Argentine.

Là aussi, les supporters faisaient voir leurs couleurs. Dans le quartier, on pouvait apercevoir des drapeaux de l'Argentine accrochés à plusieurs balcons, et même... cet impressionnant véhicule.

Photo Julien Bouthillier

Les émotions allaient en montagnes russes à partir du moment où la France a ramené la marque à 2-2. À partir de là, le match est devenu très serré, mais l'Argentine a réussi à triompher, faisant exploser de joie la foule rassemblée dans le café et sur le trottoir.

Photo Julien Bouthillier Virginia, une partisane de l'Argentine

«Je pleure un petit peu mais je ne le réalise pas du tout. [...] C’est une joie immense pour le peuple argentin. [...] [Ça représente] absolument tout, [ce qu'on voit] dans la rue aujourd’hui c’est la passion pour nous, c’est notre vie. L’Argentine, on a besoin de ça, on est reconnaissants pour tous les joueurs, c’est génial», a lancé Virginia, une supporter d'origine argentine, qui louange le joueur Lionel Messi.

Plusieurs supporters de l'Argentine rencontrés par 24 heures ne sont pas originaires de ce pays mais tenaient quand même à venir l'encourager - notamment des personnes originaires d'autres pays d'Amérique du Sud qui disent se retourner vers les autres équipes latines quand la leur est éliminée.

De son côté, Makrama Gribaa est d'origine tunisienne et aime tellement le soccer qu'il a été passer deux semaines au Qatar pour y voir une dizaine de matchs. Celui qui dit soutenir à la fois l'équipe tunisienne et l'équipe argentine a beaucoup aimé l'expérience.

Photo Julien Bouthillier Makrama Gribaa

Samuel n'est pas argentin, mais c'est le pays qu'il soutient toujours au soccer - en partie grâce à Messi, son joueur préféré.

Photo Julien Bouthilier Samuel, un partisan de l'Argentine.

«En 2014, je me souviens, j’ai pleuré quand ils ont perdu. Alors aujourd’hui, c’est la fin de l’histoire», conclut-il.

- Avec Camille Dauphinais-Pelletier

