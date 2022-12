On sait enfin ce que Sean Paul crie au début de ses chansons, et ce n’est pas son nom

Partager







Tout le monde qui aime Sean Paul sait que la meilleure partie de ses chansons, c’est quand il dit son propre nom, suivi de «so mi go so den».

Vous savez peut-être que so mi go so den est une expression jamaïcaine qui se traduit à peu près par «me revoici ainsi».

Ce que vous ne savez probablement pas, c’est que ce n’est pas son nom qu’il dit juste avant.

Depuis 20 ans, on chante «Sean da Paul» ou encore «Seanna Paul», et on a tous tort.

Dans un documentaire produit par Vice à propos de sa légendaire pièce Get Busy, un journaliste demande au rappeur de 49 ans d’où vient son mythique cri «Sean da Paul». Paul répond qu’en fait, ce n’est pas ça qu’il dit.

«Il y a un joueur de cricket célèbre dans les Caraïbes, appelé Shivnarine Chanderpaul. Tout le monde criait "CHAN-DER-PAUL" et son nom m’est resté dans la tête. J’ai commencé à le dire dans mes intros.»

AFP

Avec le temps, tout le monde a simplement supposé qu’il disait son propre nom, et c’est resté.

Ben coudonc. C’est peut-être aussi une référence à Shivnarine Chanderpaul quand Richard Séguin crie «CHA!» dans Journée d'Amérique. Faudrait le lui demander.

