Une incroyable maison-spa moderne en nature à Lac-Supérieur, à vendre pour 1 144 001$

Partager







Cette maison moderne d’inspiration scandinave est à vendre dans la région de Mont-Tremblant.

• À lire aussi: Un nouveau café tout douillet vient d’ouvrir à Tremblant

La Spahaüs, qui était disponible pour la location sur Airbnb, vient d’intégrer le marché immobilier.

© 2022 Spahaüs

Il s’agit d’une superbe propriété de deux chambres (plus un lit) et deux salles de bain.

La maison construite en 2019 se déploie sur 1500 pieds carrés et se situe à 10 minutes des pistes de ski des Versants Nord et du parc du Mont-Tremblant.

© 2022 Spahaüs

La maison est vendue meublée et équipée.

© 2022 Spahaüs

Les futurs propriétaires profiteront de planchers radiants, d’un foyer au bois, d’un spa privé, d’un immense sauna. Cette maison est un véritable spa!

Visionnez la vidéo ci-haut pour faire la visite complète des lieux!

Le grand balcon et la terrasse permettent d’être le plus près possible de la forêt qui entoure la maison.

© 2022 Spahaüs

© 2022 Spahaüs

Le tout se situe sur le Club de la Pointe qui offre une piscine, des terrains de tennis, une plage sur le lac Supérieur, des embarcations et plus.

Pascale Janson et Sébastien Turgeon de Les Versants Mont-Tremblant s’occupent de la vente de cette maison. Le prix demandé est de 995 000 $ + taxes (1 144 001 $).

Ces autres propriétés risquent de vous intéresser:

s