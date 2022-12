10 jeux à essayer sur Xbox Game Pass

Partager







Vous ne savez pas quels jeux acheter pour votre Xbox Series X/S? La solution est simple: essayez Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass, c’est un abonnement mensuel à 11,99$ CA qui vous permet de jouer à des centaines de jeux sur votre console. Il y a aussi PC Game Pass pour les joueurs sur PC, et Game Pass Ultimate pour ceux qui ont un PC et une console Xbox. Et peu importe quel forfait vous choisissez, votre premier mois coûtera exceptionnellement 1$.

Le catalogue de Xbox Game Pass n’est pas permanent. Ça veut dire que de nouveaux jeux sont ajoutés tous les mois (et retirés, sniff), vous permettant d’essayer les nouveautés de l’heure.

On a fait le tour de l’offre Xbox Game Pass du mois de décembre et on vous propose 10 jeux à explorer ce mois-ci. On en a mis pour tous les goûts!

High on Life

Le cocréateur de Rick & Morty Justin Roiland propose le jeu High on Life, sorti en décembre. L'humanité est menacée par un cartel extraterrestre qui entend l'exploiter comme une drogue. Vous devrez utiliser des armes parlantes et vaincre Garmantuous et son groupe, en plus de sauver le monde.

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Ce titre conçu par le studio québécois ManaVoid Entertainment est un jeu d’aventure-puzzle-plateforme sain et non violent en 2.5D avec des éléments de jeu de rôle, dans lequel vous devez sauver de fantasques créatures en rendant à votre monde ses couleurs d'autrefois.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Les jeux LEGO sont particulièrement bons durant les Fêtes, parce qu’ils se jouent un peu comme des films. Jouez aux neuf films de la saga Skywalker dans un jeu unique en son genre. Avec plus de 300 personnages jouables, plus de 100 véhicules et 23 planètes à explorer, jamais une galaxie lointaine, très lointaine n'aura été aussi amusante.

A Plague Tale: Requiem

Cette suite du jeu A Plague Tale: Innocence a été adorée des critiques et joueurs. Sorti en octobre 2022, le jeu a même obtenu une nomination pour le jeu de l’année aux prestigieux Game Awards. Il s’agit d’un jeu action-aventure et de survie avec des éléments d’horreur.

As Dusk Falls

Sur console, ce jeu est exclusif à Xbox. Explorez les vies enchevêtrées de deux familles sur trente ans dans un drame interactif. Commençant en 1998 par un vol qui a mal tourné, la vie des personnages dépend des choix que vous faites. Lisez les impressions de notre chroniqueur Maxime juste ici!

Banjo-Kazooie

Eh oui! Le classique de 1998 est jouable grâce à Xbox Game Pass. Suivez Banjo et son oiseau un peu têtu dans l’aventure rétro délirante qui avait été si mémorable sur Nintendo 64. À noter que la bande-annonce ci-dessus est celle du service Nintendo Switch Online + Expansion Pack, où vous pouvez également profiter du jeu.

Inside

Cet excellent jeu indépendant mérite d’être joué au moins une fois dans une vie. C'est un jeu de plate-forme narratif sombre, qui associe des actions palpitantes à des puzzles qui vous mettront au défi. Il a été salué par la critique pour son esthétique lugubre, sa bande-son ambiante et son atmosphère glaçante.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Ne passez pas à côté de ce super jeu conçu par le studio québécois Tribute Games. TMNT: Shredder’s Revenge réunit Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël dans un beat'em up qui ne fait pas dans la dentelle. Une réalisation exceptionnelle qui rend hommage à des jeux classiques estampillés TMNT.

Vampire Survivors

Le jeu Vampire Survivors est le jeu dont tout le monde parle en ce moment, avec plus de 160 000 évaluations publiées sur Steam qui sont majoritairement positives. Et vous pouvez l’essayer sur Xbox Game Pass!

Vampire Survivors est un jeu d'horreur gothique teinté d'éléments de roguelite, dans lequel vos choix vous permettent de lutter contre des hordes de monstres qui vous assaillent de toute part.

PowerWash Simulator

Permettez-nous d’expliquer pourquoi on vous propose un jeu aussi étrange. Avec Xbox Game Pass, vous ne payez pas les jeux à l’unité; c’est un abonnement mensuel. C’est donc l’occasion parfaite d’essayer des jeux bizarres qui piquent votre curiosité! Qui sait? Vous deviendrez peut-être fan des jeux de simulation!

Ah pis, PowerWash Simulator, c’est très reposant comme jeu.