De nouvelles catégories non genrées aux prix Gémeaux

Partager







Les catégories d’interprétation en télévision des prix Gémeaux deviennent non genrées, ce qui implique qu’il n’y aura désormais plus de meilleur comédien et de meilleure comédienne. Pour un premier rôle et un rôle de soutien, tous les candidats, peu importe leur identité de genre, se retrouveront ainsi finalistes ensemble.

C’est ce qu’a annoncé l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – section Québec, lundi, dans le cadre d’une refonte majeure de ses règlements en vue des 38es prix Gémeaux, qui auront lieu en septembre 2023.

• À lire aussi: Un réputé dictionnaire redéfinit les mots «homme» et «femme» pour inclure les personnes trans

Ainsi, les catégories d’interprétation en télévision compteront jusqu’à huit finalistes chacune, que ce soit pour le premier rôle ou pour le rôle de soutien.

Le nombre total de catégories passera pour sa part de 139 à 89, en excluant les quatre prix spéciaux, soit le prix Gémeaux des artisans, le prix Gémeaux de la production s’étant le plus illustrée à l’étranger, le prix Gémeaux de la relève et le prix Gémeaux du public Fonds Cogeco. Sous recommandation d’un comité de pairs et de KPMG, l’Académie a en effet convenu de fusionner certaines catégories «afin que toutes et tous aient encore leur place au sein de ce concours compétitif».

Les séries à la télé pour être admissibles

L'Académie a par ailleurs annoncé que les productions en lice dans les catégories de la meilleure série dramatique annuelle et de la meilleure série dramatique quotidienne «devront avoir été diffusées à la télévision pour être admissibles», ce qui exclura donc toutes les productions annuelles ou quotidiennes qui pourraient être hébergées sur des plateformes telles que Club illico, Crave ou ICI TOU.TV EXTRA.

On se rappellera que la série Nous, accessible sur Club illico, a remporté le Gémeaux de la meilleure série dramatique annuelle en septembre dernier sans avoir été proposée aux téléspectateurs de TVA, ce qui sera fait dès janvier avec la première saison. District 31, L'Échappée, Les moments parfaits et Toute la vie concouraient contre Nous, dont deux séries d'ICI Télé et de TVA.

Pour toutes les catégories, le seuil minimum d’inscriptions pour qu’une catégorie soit maintenue passe désormais de trois à cinq inscriptions, à l’exception de «Meilleure émission ou série d'animation», qui demeure à trois inscriptions au minimum, et de «Meilleure série dramatique quotidienne», qui requiert deux inscriptions au minimum.

Le nombre de finalistes pourra grimper jusqu’à huit lorsqu'il y aura 60 inscriptions et plus dans une même catégorie, sinon il demeurera à cinq finalistes.

• À lire aussi: Victime d'une agression, une ado trans interpelle le ministre Drainville

Enfin, la pondération menant à la sélection finale des lauréats a également été modifiée par l’Académie pour les 38es prix Gémeaux. Ainsi, le pourcentage accordé aux cotes d’écoute passera de 10% à 20% «afin que les productions qui se démarquent de façon remarquable sur ce critère puissent être soulignées», a-t-on spécifié. Cela laissera un pourcentage de 50% au vote des grands jurys et de 30% à celui des membres.

«L’Académie a été à l’écoute de ses membres et ce remaniement donnera lieu à une course encore plus palpitante, en plus d’augmenter la valeur [des] prix Gémeaux», a indiqué la présidente de l’Académie – section Québec, Sophie Deschênes.

«Le résultat de cette révision des catégories sert avant tout la mission des prix Gémeaux qui est de récompenser et de célébrer l’excellence. Quant aux catégories non genrées et à titre de leader dans l’industrie, l’Académie a le devoir de veiller à ce que chaque interprète ait la possibilité de prendre part à cette compétition et aux activités de l'industrie en général», a indiqué pour sa part la directrice générale de l’Académie – section Québec, Mara Gourd-Mercado.