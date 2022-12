Guide pour choisir le bon jouet sexuel à offrir à votre conjoint ou conjointe pour Noël

Partager







Vous voulez offrir un jouet sexuel en cadeau de Noël à votre partenaire, mais vous ne savez pas lequel choisir. Pas de problème: on vous a préparé un petit guide pour faire le meilleur choix!

Voici d'abord des suggestions de jouets

Pour le clitoris

Le Gourmet (Just a Little Fun) est le meilleur vendeur de la compagnie. Ce jouet, qui stimule le clitoris, est super facile à utiliser, assure Andréanne Lapointe. «C’est un coup de cœur instantané qui offre des orgasmes très rapides et assez intenses.»

Un stimulateur de point G

Andréanne Lapointe et Joanie Grenier veulent absolument que vous découvriez le plaisir du point G. Il faut toutefois être patiente et prendre le temps d’apprivoiser cette zone érogène située dans le vagin qui permet d’atteindre l’orgasme.

Le Tango (Just a Little Fun) est une valeur sûre qui stimule à la fois le clitoris et le point G.

Le G-Pop (Éros et Compagnie) est un excellent moyen de développer son point G et d’arriver à l’éjaculation, assure Joanie Grenier.

Un stimulateur de prostate

Le Pro-Stimulator (Éros et Compagnie) est une bonne option pour une personne qui souhaite explorer la stimulation prostatique, notamment en raison de son petit format.

L’Unisexe (Éros et Compagnie) peut être utilisé pour stimuler le point G, la prostate (le point P) ou pour du sexe anal. Ce jouet gonflable comporte dix modes de vibration.

Un masturbateur

Le Charnel (Just a Little Fun) figure parmi les meilleurs vendeurs, mentionne Andréanne Lapointe. Ce masturbateur est super facile à utiliser (et à nettoyer), seul ou «pour pimenter les branlettes à deux».

Un jouet pour la pénétration anale

L’Asstro (Just a Little Fun) est idéal pour apprivoiser le sexe anal. Cet ensemble de quatre manchons de formats variés vous permettra de découvrir ce nouveau plaisir à votre rythme.

Pourquoi acheter un jouet sexuel?

«Dans une société où [la sexualité] est encore taboue et encore contrôlée par les normes sociales, prioriser son plaisir, c’est un peu un acte de rébellion», lance Andréanne Lapointe, cofondatrice de Just a Little Fun, une entreprise qui offre des jouets sexuels.

«Les jouets sont venus m’aider à reprendre le contrôle de mon plaisir sur mon corps», assure la jeune femme, qui vend des jouets sexuels depuis près de deux ans.

Joanie Grenier, coanimatrice du balado Sexe oral et représentante pour Éros et Compagnie, a elle aussi découvert le plaisir sexuel avec des jouets érotiques.

«J’ai longtemps faké l’orgasme pour offrir du plaisir à mes partenaires, jusqu’au jour où je découvre les jouets érotiques», confie celle qui a développé la trousse de la Dre Point G, disponible dans les boutiques Éros et Compagnie, pour aider d’autres femmes à se faire plaisir.

Comment bien choisir son jouet sexuel?

Demandez-vous d’abord quel type de stimulation recherche la personne qui utilisera le jouet, indique Andréanne Lapointe.

Ensuite, demandez-vous si on veut offrir un jouet à utiliser sur le fly ou bien un jouet qui demande un peu plus d’investissement de temps et dont on ne se servira probablement pas tous les jours.

Pour une personne avec un vagin, Andréanne Lapointe recommande d’opter pour un jouet à stimulation externe, qui peut être un bon moyen d’atteindre l’orgasme.

Si vous ne connaissez pas vraiment les préférences de la personne, optez pour un jouet qui figure parmi les meilleurs vendeurs et qui est plus «traditionnel», propose Joanie Grenier. Une carte-cadeau peut aussi être bonne option, souligne Andréanne Lapointe.

Finalement, Dre Point G suggère d’opter pour un jouet rechargeable plutôt qu’à batterie, parce que ce dernier est plus bruyant et peut nuire au plaisir.

Autres éléments à prendre à considération

N’oubliez pas le lubrifiant, surtout s’il s’agit d’un jouet anal, insiste Joanie Grenier.

Lorsque vous magasinez pour un jouet sexuel, informez-vous sur son entretien. Certains masturbateurs sont difficiles à nettoyer, ce qui fait que la personne pourrait être moins tentée de l’utiliser, mentionne Andréanne Lapointe.

Parlant d’entretien: pourquoi ne pas acheter un nettoyant destiné aux jouets sexuels, surtout si c’est le premier de la personne à qui vous l'offrez. Optez pour un savon doux non parfumé, suggère la sexologue associée au Club Sexu Léa Séguin.

Elle recommande également de vous en tenir aux jouets en silicone plutôt qu'en plastique. Les jouets en plastique peuvent emmagasiner des bactéries et provoquer des infections, souligne-t-elle.