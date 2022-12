Les grands disparus 2022: 31 personnalités qui nous ont quittés cette année

Partager







De grandes personnalités issues des domaines culturel, scientifique, politique et sportif nous ont quittés lors de cette année de reprise de la vie normale qu’a été 2022.

Il est à noter que la liste n’est pas exhaustive, mais elle regroupe des décès qui ont ému ou qui ont fait couler beaucoup d'encre cette année.

Les grands disparus 2022

Karim Ouellet | 8 décembre 1984 - 15 novembre 2021

Photo d'archives Agence QMI, Sébastien St-Jean

Même si le chanteur est officiellement décédé à la fin de l’année 2021, ce n’est qu’au début de 2022 que le Québec a appris la triste nouvelle de son départ.

L’artiste, parti trop tôt à 37 ans, aura touché par sa musique sensible et rassembleuse.

Bob Saget | 17 mai 1956 - 9 janvier 2022

AFP

L'acteur de Full House a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, en Floride, au lendemain d'un spectacle de stand-up. Celui qui était aussi humoriste avait 65 ans.

Jean-Claude Lord | 6 juin 1943 - 15 janvier 2022

Jocelyn Malette

Le cinéaste Jean-Claude Lord, grand artisan notamment de la série Lance et compte, est décédé à l’âge de 78 ans des suites d’un AVC.

On doit au réalisateur plusieurs séries marquantes des années 1990, dont Jasmine, Lobby et Diva, et de deux Contes pour tous: La Grenouille et la Baleine (en 1987) et Station Nord (en 2002).

Thierry Mugler | 21 décembre 1945 - 23 janvier 2022

AFP

Le créateur français, qui avait régné sur la mode des années 1980 et qui continuait de ravir des stars internationales par ses tenues spectaculaires aux silhouettes marquées, est décédé à 73 ans de «mort naturelle».

Meat Loaf | 27 septembre 1947 - 20 janvier 2022

AFP

Le rockeur vedette américain Meat Loaf, célèbre pour Bat Out of Hell, l'un des albums les plus vendus de tous les temps, est décédé à l'âge de 74 ans.

On lui doit la très populaire chanson I’d Do Anything for Love (But I Won't Do That).

Marc Hamilton | 2 février 1944 - 17 février 2022

Archives

Le chanteur québécois est décédé à l’âge de 78 ans. Après avoir été hospitalisé pour divers problèmes de santé, il est finalement décédé de la COVID-19.

Né à Matane, il était surtout connu pour sa célèbre chanson Comme j'ai toujours envie d'aimer, sortie en 1970.

Madeleine Albright | 15 mai 1937 - 23 mars 2022

AFP

L'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, première femme à occuper ce poste au sein du gouvernement américain, est morte à l'âge de 84 ans des suites d’un cancer.

Cheffe de la diplomatie entre 1997 et 2001, dans l'administration du président démocrate Bill Clinton, Madeleine Albright était une «défenseure infatigable de la démocratie et des droits de la personne».

Taylor Hawkins | 17 février 1972 - 25 mars 2022

AFP

La scène rock internationale était en deuil en mars, quand le batteur du groupe Foo Fighters est décédé dans une chambre d’hôtel de Bogota.

Hawkins faisait partie des Foo Fighters depuis 1997, jouant des percussions sur certains de leurs plus grands succès, notamment Learn to Fly et Best of You. Il avait auparavant joué de la batterie pour la chanteuse canadienne Alanis Morissette.

Mike Bossy | 22 janvier 1957 - 15 avril 2022

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA SPORTS / AGENCE QMI

Incontournable du hockey québécois, Mike Bossy est décédé à 65 ans d’un cancer des poumons.

Le grand joueur a été l’un des artisans de la dynastie des Islanders de New York, gagnants de quatre coupes Stanley d’affilée de 1980 à 1983. Ayant agi comme analyste pour TVA Sports dans ses dernières années, il a totalisé 573 filets en carrière.

Paolo Noël | 4 mars 1929 - 17 avril 2022

PHOTO D'ARCHIVES Paolo Noël en 1988

Paolo Noël, l’ancien chanteur de charme devenu comédien, est décédé à l'âge de 93 ans. Il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Artiste aux multiples talents, il aura été chanteur, animateur et comédien, entre autres.

Guy Lafleur | 20 septembre 1951 - 22 avril 2022

Andre Viau / Le Journal de Montreal

Sans aucun doute le Québécois le plus célèbre à nous avoir quittés cette année, Guy Lafleur a marqué plusieurs génération. «Flower, c’est beaucoup plus que trois titres des pointeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), deux trophées Hart, un Conn-Smythe et cinq coupes Stanley», comme le rapporte le Journal.

Jacques Bourdon / JdeM

Ancien du Canadien et des Nordiques, entre autres, le «Démon blond» imposait le respect par son jeu flamboyant et son franc-parler à l’extérieur de la patinoire. Des milliers de personnes ont reconnu ses qualités en défilant devant son cercueil en chapelle ardente, peu avant des funérailles nationales auxquelles de nombreux dignitaires ont d’ailleurs assisté.

Julie Daraîche | 27 avril 1938 - 26 avril 2022

Sébastien St-Jean / Agence QMI

La chanteuse country et sœur de Paul Daraîche, Julie, s’est éteinte à l’âge de 83 ans après plus de cinq décennies de vie en musique.

La chanteuse avait fait paraître l’album Julie Daraîche – 50 ans d’amour, reprenant ses plus grands succès en carrière, en 2021.

André Arthur | 21 décembre 1943 - 8 mai 2022

Le Journal de Quebec

L’ex-animateur de radio controversé André Arthur a annoncé lui-même son décès sur Twitter, à l’âge de 78 ans.

Avec son franc-parler et ses envolées oratoires, le morning man a dominé les ondes et les cotes d’écoute de la radio de Québec pendant un quart de siècle. Il aura créé la polémique à plusieurs reprises.

François Blais | 3 janvier 1973 - 14 mai 2022

Andréanne Lemire/ QMI

Le romancier québécois François Blais a choisi de mettre fin à ses jours à l’âge de 49 ans, a annoncé la maison d'édition L'Instant même.

L'auteur, originaire de Grand-Mère, en Mauricie, s'est fait remarquer dès la sortie de son premier roman, Iphigénie en Haute-Ville, publié en 2006. Depuis, il a publié une quinzaine de livres, dont quatre pour enfants, et a été finaliste pour un bon nombre de prix tels que le Prix des libraires du Québec.

Shinzo Abe | 21 septembre 1954 - 8 juillet 2022

AFP

L'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe a été assassiné en pleine réunion électorale, un attentat qui a suscité une vive émotion au Japon et à l'étranger.

«L’assassinat de Shinzo Abe est extrêmement troublant – et j’en suis profondément attristé. Le monde a perdu un grand visionnaire, et le Canada un proche ami», a témoigné le premier ministre canadien, Justin Trudeau.

Maurice Boucher | 21 juin 1953 - 10 juillet 2022

Journal de Québec/Agence QMI

Maurice «Mom» Boucher, ancien chef des Hells Angels, a succombé à un cancer de la gorge au pénitencier Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines.

Il aura été l’un des pires criminels de l’histoire du Québec.

Pierre Marcotte | 25 novembre 1938 - 13 juillet 2022

Sébastien St-Jean / Agence QMI

L’ancien animateur et homme d’affaires québécois Pierre Marcotte est décédé à l’âge de 83 ans. Il aurait succombé à la COVID-19.

Célèbre animateur de radio et de télé, c’est avec l’émission Les Tannants, diffusée à Télé-Métropole dans les années 1970, qu’il connaîtra un véritable succès. Il animera par la suite plusieurs émissions dans les années 1990 et 2000, aussi bien à TVA qu’à TQS ou encore Canal Vox.

Nadège St-Philippe | 1974 - 16 juillet 2022

Ben Pelosse/ Le Journal de Montreal

La présentatrice météo Nadège St-Philippe est décédée à l’âge de 47 ans, après une longue bataille contre plusieurs cancers.

Elle était présentatrice météo pour le Groupe TVA depuis 2006, mais aussi entraîneuse de fitness et créatrice de bijoux.

Nichelle Nichols | 28 décembre 1932 - 30 juillet 2022

AFP

L'actrice afro-américaine Nichelle Nichols, connue pour son rôle pionnier de haute gradée dans la série culte Star Trek, est morte à l'âge de 89 ans.

Cette ancienne danseuse et chanteuse qui incarnait, dans la série de science-fiction des années 1960, le lieutenant Nyota Uhura était rapidement devenue une icône des droits civiques. Son rôle de femme noire haute gradée lui avait valu l'admiration de Martin Luther King, entre autres.

Olivia Newton-John | 26 septembre 1948 - 8 août 2022

AFP

L’actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John, vedette du film Grease, est morte paisiblement dans son ranch à 73 ans, après avoir lutté pendant près de 30 ans contre un cancer du sein.

Après l’immense succès de Grease, la chanteuse s’est consacrée surtout à la chanson et à son ranch californien, où elle vivait entourée d’animaux.

Mikhaïl Gorbatchev | 2 mars 1931 - 30 août 2022

Le dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, est mort à l'âge de 91 ans en Russie.

AFP

Prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de l'affrontement est-ouest du siècle dernier, Mikhaïl Gorbatchev a passé les 20 dernières années en retrait de la politique, tout en faisant régulièrement entendre sa voix.

La reine Elizabeth II | 21 avril 1926 - 8 septembre 2022

AFP

Parmi les décès qui ont fait couler le plus d’encre en 2022 figure celui de la reine Elizabeth II, monarque la plus célèbre de la planète. Elle est décédée à 96 ans dans son château écossais de Balmoral, avec sa famille à ses côtés.

Son fils Charles a succédé automatiquement à celle qui détient le record de longévité avec 70 ans de règne sur le Royaume-Uni.

Jean-Luc Godard | 3 décembre 1930 - 13 septembre 2022

AFP

Agitateur de la Nouvelle Vague, le cinéaste qui a dynamité les codes du cinéma avec des films résolument novateurs, d'À bout de souffle à Sauve qui peut (la vie), est mort à l'âge de 91 ans, emportant avec lui un pan de l'histoire du 7e art.

Diane Guérin dite Belgazou | 4 avril 1948 - 18 septembre 2022

Photo d'archives

La chanteuse Diane Primeau Guérin, mieux connue sous le nom de Belgazou, est décédée d’un cancer du pancréas à 74 ans.

On doit à l’interprète les chansons Talk About It, Quitter ton île, Climatisé et Machine à plaisir.

Coolio | 1er août 1963 - 28 septembre 2022

AFP

Artis Leon Ivey Jr., mieux connu sous le nom de Coolio, est mort chez un de ses amis à Los Angeles, en septembre dernier.

Ayant œuvré dans la scène rap de L.A. à la fin des années 80, c’est en 1995 que Coolio a été découvert par le grand public grâce à son succès monstre Gangsta's Paradise.

André Brassard | 28 août 1946 - 11 octobre 2022

Joël Lemay / Agence QMI

L’un des plus importants metteurs en scène de l’histoire du Québec, André Brassard, s’est éteint à l’âge de 76 ans.

Le metteur en scène, reconnu pour avoir fait entrer le théâtre québécois dans la modernité, notamment en y permettant le joual – avec la complicité du dramaturge Michel Tremblay –, est décédé des suites d’une longue maladie.

Robbie Coltrane | 30 mars 1950 - 14 octobre 2022

Getty Images/AFP

Robbie Coltrane, connu pour son rôle de Hagrid dans la série de films Harry Potter, est décédé à 72 ans.

Né en Écosse, l'acteur était adoré des enfants du monde entier pour son interprétation du gentil, maladroit demi-géant à la barbe très fournie Rubeus Hagrid, qui aide le jeune sorcier Harry Potter et ses amis dans leurs aventures à l'école des sorciers de Poudlard.

Aaron Carter | 7 décembre 1987 - 5 novembre 2022

AFP

Le chanteur pop et hip-hop américain Aaron Carter, devenu célèbre au tournant du millénaire avec son album Aaron’s Party (Come Get It), est décédé à l’âge de 34 ans.

Frère de Nick Carter, des Backstreet Boys, Aaron Carter avait connu une certaine popularité au Québec à l’époque. Il vivait depuis une vie difficile et avait une relation compliquée avec sa famille.

Jean Lapointe | 6 décembre 1935 - 18 novembre 2022

Agence QMI

Le chanteur, comédien et philanthrope Jean Lapointe, qui fut l’une des personnalités fondatrices du star-system québécois, s’est éteint à l’âge de 86 ans.

Outre son rayonnement au cinéma et sur les planches, Jean Lapointe s’est d'ailleurs fait connaître par son combat contre l’alcoolisme, lui qui a justement souffert de cette maladie.

Christine McVie | 12 juillet 1943 - 30 novembre 2022

Peter Kaminski/WENN.com

La musicienne britannique Christine McVie, rendue célèbre par le groupe Fleetwood Mac, est décédée à 79 ans.

L’auteure-compositrice-interprète britannique était à l’origine de succès tels que Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me et Songbird.

Kirstie Alley | 12 janvier 1951 - 5 décembre 2022

AFP

L’actrice américaine Kirstie Alley, connue pour son rôle dans la série Cheers, est décédée d’un cancer à l’âge de 71 ans.

On l’a vue aussi au cinéma dans les films Star Trek II: The Wrath of Khan, Shoot to Kill, Look Who’s Talking, Village of the Damned et Les deux font la paire.

- Avec les informations de l'Agence QMI, du Journal et de l'AFP

