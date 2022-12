Quels sont les contenus les plus recherchés par les Z et millennials selon les réseaux sociaux?

Partager







Un réseau social ne leur suffit pas. Et pour cause. Si les utilisateurs de la génération Z et Y utilisent plusieurs plateformes, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Une étude a dévoilé les contenus qu'ils recherchent le plus sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, Snapchat et Twitter.

En moyenne, les internautes issus de la génération Z et des Millennials utilisent six réseaux sociaux. D'après le rapport TikTok Effect Trend de YPulse*, 84% des jeunes utilisateurs affirment aller sur différentes plateformes pour «différentes raisons». Ils sont même 81% à affirmer ne pas vouloir voir les mêmes contenus sur tous les réseaux sociaux et 65% à ne pas aimer qu'un réseau social copie une autre plateforme en termes de fonctionnalités.

Pourtant, les réseaux sociaux ont tous développé des fonctionnalités pour booster le commerce en ligne, ce qui est visiblement loin de déplaire aux jeunes utilisateurs. Que ce soit sur Instagram (52%), YouTube (43%), Facebook (41%) et Pinterest (50%), les utilisateurs attendent de découvrir des contenus des marques sur des produits. Meta avait mis les bouchées doubles pour développer le magasinage sur ses réseaux sociaux.

Les influenceurs confirment leur place de privilégiés sur les réseaux sociaux. Les jeunes utilisateurs interrogés ont affirmé vouloir découvrir des contenus de ces derniers notamment sur TikTok (58%), Instagram (55%), YouTube (53%), Pinterest (32%) et Twitter (35%). Les célébrités sont aussi largement suivies et attendues sur toutes les plateformes, confirmant ainsi leur influence sur TikTok (49%), Instagram (63%), Facebook (32%), Pinterest (25%), Snapchat (30%) et Twitter (48%). 54% des jeunes consommateurs ont révélé dans le rapport «Celebrities and Influencers» de YPulse avoir acheté un produit suite aux recommandations de ces derniers.

Si les contenus des influenceurs s'imposent sur YouTube et les célébrités sur Twitter, sur Facebook les utilisateurs sont plus à la recherche de contenus sur leurs familles tandis que sur Instagram, ce sont les amis qui attirent plus l'oeil des socionautes.

L'humour des memes est quant à lui bien plus recherché sur TikTok (66%) et s'impose parmi les contenus les plus recherchés sur toutes les autres plateformes : Instagram (51%), YouTube (42%), Facebook (43%), Pinterest (26%); Snapchat (31%) et Twitter (45%). Les jeunes utilisateurs sont sensibles à la manière de communiquer des marques et sont même 49% à attendre des contenus humoristiques de leur part.

*Étude de YPulse réalisée sur plus de 1500 utilisateurs âgés de 13 à 39 ans aux États-Unis et au Canada.