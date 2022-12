DC Studios: James Gunn répond aux fans qui l’insultent

Partager







James Gunn a répondu aux fans qui l'insultent sur les réseaux sociaux depuis qu'il a annoncé de nombreux changements à venir dans le DCEU.

• À lire aussi: Voici qui devrait remplacer Henry Cavill dans le rôle de Superman

Le réalisateur de Suicide Squad et son producteur de longue date, Peter Safran, sont devenus coprésidents et codirecteurs généraux de DC Studios en novembre et ils sont en train de remanier le DCEU. Il a récemment été annoncé que le film Wonder Woman 3 n'était pas prévu et que Henry Cavill avait été écarté du rôle de Superman. Des décisions qui n'ont pas été bien accueillies par les fans inconditionnels de DC.

James Gunn a répondu aux réactions négatives sur Twitter lundi soir, insistant sur le fait qu'ils sont convaincus de faire ce qui est le mieux pour l'univers étendu de DC.

« L'une des choses dont Peter et moi étions conscients lorsque nous avons pris la tête de DC Studios, c'est qu'il y avait une certaine minorité de personnes en ligne qui pouvaient être, pour le moins, hilarantes et méchantes, a-t-il commencé. Nos choix pour le DCU sont fondés sur ce que nous pensons être le meilleur pour l'histoire et le meilleur pour les personnages DC qui existent depuis près de 85 ans. Peut-être que ces choix sont excellents, peut-être pas, mais ils sont faits avec un cœur sincère et de l'intégrité et toujours avec l'histoire en tête. »

• À lire aussi: Henry Cavill à la tête d'un projet «Warhammer 40,000» avec Amazon

Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie a évoqué le harcèlement, les injures et le « tollé irrespectueux » que son associé et lui ont connu en ligne récemment: ils ne changeront pas leurs plans.

« Nous étions conscients qu'il y aurait une période de turbulence lorsque nous avons accepté ce contrat, et nous savions que nous aurions parfois à faire des choix difficiles et pas si évidents, en particulier dans le sillage de la nature fracturée de ce qui nous a précédé, a-t-il précisé. Mais cela ne signifie pas grand-chose pour nous par rapport à notre travail d'artistes et de gardiens, qui consiste à aider à créer un avenir large et merveilleux pour DC. »

Après que Henry Cavill ait annoncé sa sortie du DCEU la semaine dernière, James Gunn a expliqué sur Twitter qu'il était en train d'écrire un film sur un Superman plus jeune.

Sur Instagram, le cinéaste a également réfuté les spéculations selon lesquelles Gal Gadot aurait été «virée» du DCEU. Il n'a pas précisé si elle est partie de son propre chef ou si elle apparaîtra en tant que Wonder Woman dans un autre film.