Éducation: se préparer à un avenir encore inconnu

Le contexte de pénurie de main-d’œuvre est particulièrement propice au décrochage scolaire, met en garde le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier. Selon lui, les offres d'emploi deviennent plus alléchantes que la poursuite d'un diplôme, surtout pour les élèves qui rencontrent des difficultés.

Réunis dans le cadre d’une tournée avec de jeunes Québécois, Guy Cormier et des experts ont discuté d’éducation et de comment on doit préparer les jeunes aux défis de demain.

Les panélistes, Ravy Por, directrice en intelligence artificielle et technologies émergentes chez KPMG et fondatrice de Héros de chez nous, et Sébastien Stasse, directeur de CADRE21 et doctorant en éducation, s’entendent pour dire que la formation des générations futures sera un outil indispensable pour s’adapter à un monde qui change de plus en plus vite.

Les défis actuels

De jeunes participantes et le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier

Impossible de répondre aux problèmes futurs sans régler ceux du présent. Même si le Canada a la population la plus éduquée du G7, le taux d’analphabétisme au Québec s’élève encore à 19% et près d’un tiers de la population éprouve des difficultés de lecture.

L’analphabétisme cause du tort aux personnes, mais aussi à l’économie, selon Guy Cormier: «Avec une population qui vieillit aussi vite qu’au Québec, on ne peut se permettre de perdre un seul jeune parce qu’il a trop de difficulté à lire et à écrire.»

Présentement, avec la pénurie de main-d’œuvre, il peut sembler opportun pour les jeunes avec des difficultés d’apprentissage de quitter les bancs d’école pour se trouver un emploi qui offre un salaire attrayant.

En effet, depuis mars 2021, le taux d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans surpasse celui des 25 ans et plus. «C’est un piège à court terme pour notre société d’enlever ces jeunes-là des bancs d’école. Les employeurs ont une responsabilité là-dedans, rappelle Guy Cormier. Il faut concilier le travail et les études pour permettre qu’ils puissent finir leur diplôme.»

Les défis de l’avenir

Pierre Graff, président du RJCCQ, et Ravy Por, directrice en intelligence artificielle et technologies émergentes chez KPMG

«70% des métiers de l’avenir n’existent pas encore», a déclaré Pierre Graff, président du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) au début de la discussion. Pour faire face à cet avenir incertain, il faut que l’éducation offre une base solide aux jeunes, mais aussi qu’elle leur permette de développer de nouvelles compétences, comme dans le numérique, selon lui.

Ravy Por, quant à elle, est d’avis que l’éducation numérique doit être offerte, pas seulement pour les jeunes, mais pour la population en général: «C’est maintenant nécessaire qu’on ait des personnes de 7 à 77 ans.»

La spécialiste en intelligence artificielle considère que la communication sera la compétence la plus importante pour le futur. «On a tellement de moyens de communiquer, mais parfois, même si on parle la même langue, on ne se comprend pas», nuance-t-elle.

Pour faire face à des défis qu’on ne connait pas encore, la capacité d’adaptation est primordiale. Or, «apprendre à apprendre» fait déjà partie intégrante de la réforme de l’éducation mise en place en 2000, explique Sébastien Stasse: «On a déjà ces outils en théorie. La réforme par compétences a eu mauvaise presse, mais elle était innovatrice. La mise en place a été difficile, surtout parce que les enseignants n’ont pas été assez soutenus dans son application.»

Le spécialiste en éducation souhaite surtout qu’on accorde plus de temps aux enseignants pour qu’ils aient accès à du développement professionnel: «Un enfant qui rentre à l’école en sortira après 15 ans en moyenne. Le monde a le temps de changer en 15 ans. Pour que les professeurs puissent rester à jour, il faut leur libérer du temps qui leur manque en ce moment.»

