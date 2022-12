Essai du Roomba Combo j7+ : un robot comme on les aime

Partager







En seulement quelques clics sur son téléphone, le Roomba Combo j7+ peut passer l’aspirateur en évitant les obstacles sur le plancher, nettoyer le sol et vider son bac de poussière. Si le côté aspirateur étonne par son intelligence, la vadrouille, elle, est un peu paresseuse, estime notre chroniqueur.

Un aspirateur doté d’un gros QI

Photo : Maxime Johnson. L’application mobile du Roomba Combo J7+ est particulièrement complète.

Le Roomba Combo j7+ est un 2-en-1 d’iRobot basé sur l’aspirateur Roomba j7+. Si ce n’est pas l’aspirateur le plus puissant d’iRobot (un titre réservé au Roomba s9, le modèle à considérer si vous avez principalement du tapis), c’est en revanche le plus intelligent et le plus agile.

Intelligent, parce que les cartes qu’il créé de votre demeure sont précises, et aussi parce qu’il reconnaît les objets devant lui. S’il voit un câble de recharge par terre, par exemple, il n’essayera pas de l’aspirer.

À la fin de sa tâche, l’application nous montre aussi des photos des différents obstacles au sol qu’il a croisé, et on peut dire s’il s’agit d’un encombrement temporaire (une pantoufle trainée par le chien), ou d’un bordel permanent (un nid de fils entremêlés sous le meuble de la télé). Dans le premier cas, on peut alors aller enlever l’objet pour lui permettre d’aller fignoler sa besogne, et dans le second, on peut lui dire d’éviter cet endroit à l’avenir.

Le robot 2-en-1 Roomba Combo J7+ d’iRobot en action. Vidéo : Maxime Johnson.

Côté ingénierie, l’aspirateur est bien conçu. Il est assez mince pour se glisser sous les comptoirs, par exemple, il n’est pas trop bruyant et il est habile pour se déprendre lorsqu’il est coincé.

Parmi les points à améliorer, notons toutefois que certains objets un peu plus gros ne seront pas aussi bien aspirés qu’avec le s9 (un Cheerios qui s’était caché sous le sofa, par exemple).

Photo : Maxime Johnson. Le Roomba Combo J7+ à l’envers.

Dans l’ensemble, il fait toutefois une meilleure corvée que moi, surtout parce qu’il n’oublie aucun coin. Et contrairement à moi, qui risque de chiâler si je dois passer l’aspirateur pour un deuxième mois d’affilé, le Roomba Combo j7+ peut le faire tous les jours sans broncher.

J’aime aussi l’application mobile d’iRobot, qui permet de personnaliser facilement ses nettoyages, et qui nous donne une approximation assez juste du temps que prendra la tâche (en fonction des pièces choisies et du nombre de passages, par exemple). On peut aussi programmer des nettoyages avec précision, et même activer l’appareil avec sa voix, grâce à un assistant vocal comme Alexa.

Une vadrouille paresseuse

Photo : Maxime Johnson. Un chiffon lavable se glisse sous le Roomba Combo J7+ quand vient le temps de passer la vadrouille.

Si la partie balayeuse de la Combo j7+ passe son examen haut la main, la situation est un peu plus délicate avec la partie vadrouille. En effet, celle-ci nettoie assez mal.

Si vous avez une tache sur votre plancher, celle-ci sera probablement encore présente après le passage du Roomba Combo. Ce n’est pas tout à fait étonnant, une fois qu’on sait comment le robot fonctionne.

Pour passer la vadrouille, il faut au préalable installer un chiffon lavable sous une languette accessible sur le Roomba. Quand vient le temps de nettoyer le plancher, cette languette se lève et se place automatiquement sous robot (une transformation impressionnante, d’ailleurs). Avec un liquide nettoyant stocké dans un compartiment, le Roomba arrose le plancher et le chiffon essuie à l’arrière, pendant que l’aspirateur aspire la poussière sur son chemin.

Le problème est que le Roomba ne récure pas vraiment avec le chiffon, il ne fait que le glisser par terre. C’est comme moi qui passait la vadrouille ados, en traînant la moppe derrière moi.

Photo : Maxime Johnson. Le bac de poussière sert aussi de réservoir de produit nettoyant (que l’on dilue avec de l’eau, si on l’achète en version concentrée).

Il est bon de noter que ce ne sont pas toutes les vadrouilles automatiques qui fonctionnent de cette façon. L’année dernière, j’avais en effet testé le Narwal T10, doté de deux brosses rotatives, ce qui permet de bien frotter les planchers.

Il y a tout de même quelques bons points avec le volet vadrouille du Roomba Combo j7+. J’aime par exemple que le bac de liquide nettoyant soit simple à remplir, et qu’on puisse choisir le nettoyant de son choix. Le robot est aussi assez intelligent pour ranger sa vadrouille quand vient le temps de passer sur un tapis, ce qui est quand même pratique.

Pour la simplicité avant tout

Photo : Maxime Johnson. La base du Roomba Combo j7+ est considérablement plus petite que celle du Roomba s9+ et que celle du Narwal T10.

Si le Roomba Combo j7+ lave moins bien les planchers que le Narwal T10, il n’est pas dépourvu d’intérêt pour autant. L’appareil d’iRobot est en effet infiniment plus simple à utiliser, ce qui est un avantage de taille.

On n’a pas besoin de remplir de gros bac d’eau avant l’utilisation, ni de vider et de nettoyer de bac d’eau sale. Il n’est pas non plus nécessaire de remplacer la tête de l’appareil entre la balayeuse et la vadrouille, et ce n’est pas grave si on oublie quelques objets sur le plancher.

Et puisque l’aspirateur et la vadrouille sont passées en même temps, le nettoyage est aussi plus court (une heure plutôt que trois pour mon appartement). Autrement dit, on peut nettoyer le plancher plus souvent, et la saleté n’a pas le temps de s’incruster. Le fait que le robot ne frotte pas est donc moins un problème.

Photo : Maxime Johnson. Petit point négatif : le Roomba Combo j7+ se tache rapidement, après quelques utilisations, puisqu’il fonce souvent dans les murs.

Dans l’ensemble, on a aussi moins besoin de préparer le robot et son appartement avant de lancer un nettoyage avec le Roomba qu’avec le Narwal. Quand on considère que l’intérêt de ces robots est de nous simplifier la vie, c’est un atout à ne pas négliger.

Si j’avais à choisir, je prendrais donc le Roomba Combo j7+. La simplicité d’utilisation et l’efficacité de la balayeuse valent, à mon avis, ses inconvénients. Sachez toutefois que vous aurez besoin de passer un petit coup de Swiffer ou de frotter par terre avec une lingette à l’occasion malgré tout.

Le Roomba Combo j7+ d’iRobot est offert 1399$ normalement, mais 1199$ au moment d’écrire ces lignes.

On aime

Simple et sans effort.

Aspirateur très intelligent.

Application mobile complète.

On aime moins

Aspirateur moins puissant que le Roomba s9.

La vadrouille n’est pas très efficace.