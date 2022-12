Film Super Mario Bros: voyez la bande-annonce avec les graphismes de Super Mario 64

Partager







De quoi aurait l’air le film The Super Mario Bros. Movie s’il avait été fait en 1996? Il est maintenant possible de le savoir, puisqu’un youtubeur talentueux a recréé la deuxième bande-annonce du film en utilisant les graphismes de la Nintendo 64.

Dénichée par Eurogamer, la bande-annonce réimaginée est presque fidèle à l’originale et il y a de quoi nous rendre nostalgique:

«Voici la bande-annonce du film Mario tant attendu, mais refaite à l’aide de graphismes N64! Plus tôt ce mois-ci, j’ai fait une version partielle de la bande-annonce, mais je ne savais pas si quelqu’un allait être intéressé par une version complète. Je vous ai tous mis au défi d’obtenir la première partie à 10 000 likes, et vous avez plus que livré ! Merci!», peut-on lire dans la description de la vidéo.

King Bob Gaming est un animateur qui adore tout ce qui concerne Super Smash Bros. et Nintendo, et n’en est pas à sa première création du genre. Il crée également des bandes-annonces pour les personnages oubliés de Super Smash Bros. et à qui les moddeurs donnent une deuxième chance, tels que Waluigi, Toad et Bandana Waddle Dee. Pour voir ces vidéos, rendez-vous sur sa chaîne YouTube.

