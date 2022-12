Les abonnements annuels PlayStation Plus Essential, Extra et Premium offerts à petit prix

Partager







À quelques jours de Noël, il est possible de s’offrir l’un des trois abonnements annuels PlayStation Plus avec un rabais allant jusqu’à 50%. Faites vite, car l’offre se termine le 22 décembre.

• À lire aussi: WWE 2K22, Far Cry 5, Mortal Shell: voici les nouveaux jeux PlayStation Plus Extra et Premium [DÉCEMBRE 2022]

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [DÉCEMBRE 2022]

Habituellement affiché à 69,99$, l’abonnement au service Essentiel est actuellement offert à 34,99$. Le niveau Extra, qui coûte 114,99$, peut être acheté à 79,99$, tandis que l’option Premium, habituellement à 139,99$, ne coûtera que 104,99$.

Selon les informations sur la page de PlayStation Plus, il est possible d’enchaîner l’abonnement d’un an au service PlayStation Plus à celui en vigueur en ce moment sur votre compte et ainsi profiter de l’offre en vigueur. «Si vous êtes admissible à une offre à ne pas manquer sur un abonnement à PlayStation Plus, vous pouvez profiter du prix spécial et garder votre abonnement actif plus longtemps. Le nouvel abonnement commencera dès la fin de votre abonnement actuel.»

PlayStation offre également l’option de modifier le niveau de l’abonnement. «Pour mettre à niveau votre abonnement à PlayStation Plus Extra ou Premium, vous n'avez qu'à acheter un abonnement à ce niveau. Vous paierez des frais calculés au prorata pour porter vos paiements au niveau de votre nouvel abonnement pour le reste de la période d'abonnement payée.»

Le service PlayStation Plus donne accès à plusieurs jeux gratuits par mois, au multijoueur en ligne, à des remises exclusives aux membres, 100 Go de données de jeu PS4 et 100 Go de données de jeu PS5 sur le nuage. De plus, les membres Extra et Premium sur PS5 ont accès à un catalogue de jeux en ligne.

Pour voir si vous êtes éligible à l'offre et commander l’un des trois abonnements PlayStation Plus 12 mois, rendez-vous sur la page de PlayStation Plus.

s