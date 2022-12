Montréal: l’avenir d’une fruiterie dans Villeray inquiète

Partager







Plusieurs clients d’une fruiterie du quartier Villeray à Montréal craignent d’assister à sa fermeture après l’achat de l’immeuble par un nouveau propriétaire, qui est aussi actionnaire d’une fruiterie compétitrice dans le quartier.

• À lire aussi: Guide pour choisir le bon jouet sexuel à offrir à votre conjoint ou conjointe pour Noël

C’est du moins ce que dénonce une publication Instagram repartagée par l'actrice Julianne Côté, qui a 96 000 abonnés, et qui a été largement repartagée ensuite sur les réseaux sociaux.

Le message, écrit par le résident du quartier Nicolas Krief, accuse les nouveaux actionnaires de l’immeuble de la rue Jarry où on trouve depuis plusieurs années la Fruiterie Tsikinis d’avoir acquis le building pour augmenter «largement le loyer» et les «forcer à fermer boutique».

publication Instagram C'est dans son fil d'actualité que l'actrice Julianne Côté a dénoncé cette situation

C’est que l’un des nouveaux actionnaires de l’immeuble, la compagnie Rubino Holdings Inc., est aussi actionnaire de Fraîchement bon!, une nouvelle fruiterie qui serait en compétition avec le Tsikinis.

«C’est une pratique récurrente de Fraîchement bon!, qui s’installe près des épiceries indépendantes afin de récupérer leur clientèle. Ils ont fait la même chose avec la Fruiterie Saint-Denis», continue-t-il.

Plusieurs résidents du quartier ont aussi dénoncé cette situation à travers plusieurs publications effectuées sur les réseaux sociaux.

Selon le Code civil du Québec, les baux commerciaux ne sont pas soumis à la fixation de loyer, comme les baux résidentiels, et les propriétaires peuvent donc y augmenter le loyer comme bon leur semble.

• À lire aussi: Le néonazi québécois Sylvain Marcoux ne pourra pas créer son parti politique

24 heures a contacté le propriétaire de la fruiterie Tsikinis mardi afin de mieux comprendre l’histoire. Il n’a préféré pas faire de commentaire pour le moment, en ajoutant qu’il allait s’entretenir avec le propriétaire plus tard dans la journée afin de discuter de la situation avant de réaliser une entrevue.

Moins d’une journée après la publication du statut sur les réseaux sociaux de Julianne Côté, Fraîchement bon! a nié en bloc les informations via son compte Instagram. «C’est avec stupéfaction que nous avons pris connaissance des informations qui circulent à notre égard. Nous tenons à vous informer que rien dans ce qui est dit n’est fondé», se défend François-Karl Viau, propriétaire de l’entreprise.

Publication Instagram Réponse de l'entreprise Fraîchement bon! aux critiques.

«Fraîchement bon! n’est pas propriétaire de l’immeuble qu’il occupe, ni d’aucune propriété voisine et encore moins impliquée dans la gestion immobilière de ces immeubles», termine François-Karl Viau, le propriétaire de l’entreprise.

Effectivement, l’entreprise Fraîchement bon! ne semble pas directement reliée à la gestion de l’immeuble.

Le hic, c’est que le premier actionnaire de la compagnie immobilière qui possède l’immeuble du Tsikinis, Rubino Holdings Inc., est aussi actionnaire dans l’entreprise Fraîchement bon!, selon le Registre des entreprises du Québec. Le rôle foncier de la ville de Montréal indique que l’immeuble a été acquis en mai dernier.

Fraîchement bon! et Rubino Holdings Inc. partagent d’ailleurs la même adresse comme siège social à Saint-Léonard.

• À lire aussi: Il faudra payer pour voter sur Twitter, avance Elon Musk

Prendre des immeubles «mal entretenus» pour les restaurer

Le président de Robino Holding Inc., Gerardo Rubino, qui est aussi vice-président de Fraîchement bon!, avait partagé la vision de son entreprise immobilière Rubino Holdings Inc. lors de son passage au podcast «Un expresso avec Angelo» en septembre 2021.

«Ma vision : on a l’a fait avec certains projets, notamment dans le quartier Villeray. C’est vraiment de prendre des bâtisses qui sont mal entretenues et manager pour les restaurer, et apporter des locataires qui vont avoir une plus-value pour les résidents», explique M. Rubino.

«Je pense au Fraîchement bon! Au coin des rues Villeray/Drolet. C’était un dépanneur défraîchi qui est devenu maintenant une fruiterie urbaine, mignonne, avec des trucs vraiment le fun. [Notre but] est d’améliorer la vie de quartier», conclut-il dans le segment sur son entreprise.

Cette vidéo pourrait vous intéresser