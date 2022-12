Sacs et pailles de plastique: fin de la production et de l’importation des produits de plastique au Canada

Partager







Le compte à rebours pour le plastique au Canada est lancé: après avoir interdit la production et l’importation, il ne reste qu’un an avant que les entreprises doivent cesser la vente de nombreux produits, comme les sacs et les pailles en plastique.

Cette phase du Règlement interdisant les plastiques à usage unique, qui vise à éliminer 1,3 million de tonnes de déchets en plastique au pays, entrera en vigueur le 20 décembre 2023. La dernière phase entrera en vigueur en décembre 2025 et interdira la fabrication, l’importation et la vente pour l’exportation.

Mais depuis ce mardi, les entreprises ne peuvent plus produire ni importer plusieurs produits de plastique, comme les sacs d’épicerie, les ustensiles, les plats pour les repas à emporter et les pailles, entre autres. Cela comprend aussi les produits faits à partir de polystyrène.

En juin 2023, ce sera au tour des anneaux en plastique permettant de transporter plusieurs boissons en même temps.

L’interdiction entre en vigueur au lendemain de la signature de l’Accord Kunming-Montréal à la conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15). L’une des cibles de l’entente vise à réduire les risques de la pollution pour la nature et prévoit, pour y arriver, de «prévenir, réduire et s’efforcer d’éliminer la pollution plastique».

