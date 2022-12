Une superbe maison scandinave sur le bord de l’eau à vendre à Sainte-Béatrix pour 995 000$

Partager







À Sainte-Béatrix, dans Lanaudière, cette maison scandinave impressionne par son souci du détail et sa localisation en nature, sur le bord d’un lac.

Dès l’entrée, on remarque que l’une des principales caractéristiques du style scandinave, la simplicité, est au rendez-vous. L’entrée principale offre une vue directe sur l’eau. Ça donne le ton sur le reste de la visite.

Via Capitale Expertise

Une architecture aux lignes simples, dépourvue d’ornements et d’artifices impressionne. C’est plutôt la nature qui sert de toile de fond à cette maison. Grâce aux énormes fenêtres, les futurs propriétaires auront l’impression d’être au cœur de la forêt boréale.

Une grande pièce à aire ouverte regroupe le salon, la salle à manger et la cuisine.

Les plafonds de bois ajoutent un aspect chaleureux et enveloppant à la grande pièce.

Au salon, un poêle au bois sera parfait pour les froides journées d’hiver. Les plafonds double hauteur dans l’aire de vie offrent un côté très singulier à l’espace. Le tout est décoré avec énormément de goût: tapis et œuvres d’art se situent un peu partout dans la maison.

À noter que la salle familiale est un espace multifonction. Vous pourrez donc utiliser l’espace selon vos besoins.

Deux chambres se situent également à ce premier niveau. Un total de quatre chambres, deux salles de bain et une salle d’eau se cachent dans la propriété.

À l’étage, la vue de la chambre principale à l’étage est à couper le souffle! Un grand garde-robe walk-in saura plaire aux personnes qui cherchent du rangement.

Une salle de bain complète se trouve également à l’étage, ainsi qu’une autre chambre à coucher.

Tous les planchers de la maison sont chauffants. Les pieds frigorifiés en hiver seront donc chose du passé.

Les futurs propriétaires profiteront d’un énorme terrain intime de plus de 87,000 pieds carrés avec 357 pieds carrés de façade directement sur le lac Placide.

La maison se situe sur un lieu exempt de ski-doo, 4 roues et bateaux-moteur. Une véritable oasis de tranquillité. Des kilomètres de sentiers pédestres se trouvent sur le site et encore plus dans les alentours, question de ravir les plus sportifs.

Le tout se situe à 15 minutes de toutes les commodités et à 30 minutes de Joliette. Une maison coup de cœur.

C’est Martine Demers et Guillaume Beaulieu de Via Capitale Expertise qui s’occupent de la vente de cette maison. Le prix demandé est de 995 000$.

