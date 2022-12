Bob Dylan explique pourquoi son livre est dédié aux employés de Dunkin' Donuts

Partager







Voici pourquoi Bob Dylan a dédié son nouveau livre aux employés d'une chaîne de beignes et de café.

Après la sortie de The Philosophy of Modern Song, en novembre, les fans ont remarqué que le légendaire auteur-compositeur-interprète avait inclus «toute l'équipe de Dunkin' Donuts» sur la page de dédicace, en plus de ses amis et des responsables de l'édition.

• À lire aussi: Dolly Parton insiste sur le fait que ses seins n'ont pas brisé son dos

Dans un rare entretien avec le Wall Street Journal publié le 19 décembre, l'artiste a expliqué pourquoi il faisait référence à la chaîne de cafés dans sa liste.

«J'ai remercié l'équipe de Dunkin' Donuts parce qu'elle était compatissante, qu'elle m'a soutenu et qu'elle a fait un effort supplémentaire», a-t-il déclaré.

Au cours de la conversation, Bob Dylan a révélé qu'il était fan de séries télévisées «démodées» telles que Coronation Street, Father Brown et La Quatrième Dimension, mais qu'il ne regardait pas les informations.

• À lire aussi: La bassiste de Rage Against the Machine révèle souffrir d'un cancer

«Je ne suis pas fan des émissions formatées ou d'information. Je ne regarde jamais rien de nauséabond ou de mauvais. Rien de dégoûtant, rien qui ne soit de la merde de chien», poursuit l'homme de 81 ans.

The Philosophy of Modern Song revient sur des chansons, dont certaines ont été interprétées par des stars et d’autres par des inconnus, la plupart avant les années 1960, quand Bob Dylan était encore enfant ou adolescent.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s