Comment survivre aux discussions enflammées avec la famille pendant les Fêtes

Partager







Les partys de famille du temps des Fêtes sont souvent le théâtre de discussions animées sur des sujets chauds – et polarisants – de la dernière année. Comment éviter que les esprits s’échauffent et que la discussion tourne au vinaigre?

• À lire aussi: À Noël, arrêtez de demander aux femmes c’est pour quand les enfants

«Quand j’entends un commentaire qui me dérange, je ne suis pas capable de ne rien dire. Mais j’ai changé ma manière d’aborder ces conversations», explique Nessa Ghassemi-Bakhtiari, une étudiante au doctorat en psychologie de l’UQAM, qui a souvent eu des discussions tendues avec des membres de sa famille.

Lorsque la conversation, souvent bien arrosée, glisse sur un sujet controversé, on pense parfois détenir la vérité et on a l’impression que c’est notre devoir d’éduquer le reste de la famille. C’est une attitude peu productive, insiste Nessa Ghassemi-Bakhtiari.

• À lire aussi: Guide pour choisir le bon jouet sexuel à offrir à votre conjoint ou conjointe pour Noël

«À quoi ça sert de gagner la discussion? Ce n’est pas pour cette raison qu’on se rassemble pendant les Fêtes», souligne l’intervenante pour l’organisme Éco-motion.

La pandémie nous a d’ailleurs fait réaliser l’importance des relations interpersonnelles dans nos vies, et ces relations devraient occuper plus de place dans les festivités que la volonté d’avoir raison, poursuit la doctorante.

«Même si on n’est pas d’accord avec nos mononcles et nos matantes, eux aussi veulent passer un bon moment avec la famille», affirme-t-elle.

Faire preuve de compassion

Entendre des opinions avec lesquelles on est en désaccord peut créer un inconfort, mais il est important de prendre un moment pour bien identifier cet inconfort avant de monter aux barricades, rappelle Nessa Ghassemi-Bakhtiari.

«Ça aide de se recentrer sur ce qu’on ressent durant la conversation. Il faut faire preuve de compassion envers nous-même, mais aussi envers les autres», explique-t-elle.

Une bonne manière d’engager la discussion de manière constructive est de passer d’abord par des questions.

«Pourquoi est-ce que ça choque la personne? Pourquoi ça l’inquiète? En posant ces questions, on pratique une écoute active et on ramène la discussion à nos expériences personnelles, plutôt qu’à de grands principes abstraits», souligne la doctorante.

«Ma grand-tante, que je vois trois fois par année, est née dans une autre génération et ne s’informe pas des mêmes sources que moi. En passant par nos expériences, on peut trouver des points communs et ça pave la voie à de futures conversations sur ces enjeux-là», ajoute-t-elle.

Savoir quand se retirer

Il se peut cependant que certaines personnes soient plus ouvertes à des points de vue différents que d’autres. Quand on sent que la discussion n’avance pas et que le ton monte, il n’y a rien de mal à se retirer, insiste Nessa Ghassemi-Bakhtiari.

«On a l’impression que c’est un signe de faiblesse de clore la discussion et ça peut causer un malaise, mais il faut le dire si on ne veut plus discuter d’un sujet. C’est une question de se respecter soi-même, mais aussi les autres personnes présentes», poursuit-elle.

Même si, sur le moment, cela peut mettre un froid, c’est une stratégie de désescalade qui peut éviter des conflits. Et si l’interlocuteur insiste, on peut se retirer, tout simplement.

«Quand je vois que ça ne va nulle part, je pars me servir un verre de vin, jouer avec les enfants ou discuter avec quelqu’un d’autre», propose-t-elle.

L’évitement peut aussi être une stratégie viable si on ne se sent pas d’attaque à entrer dans une conversation qui va nous rendre mal à l’aise.

«Il y a des membres de ma famille avec lesquels je n’aborde plus certains sujets et ça se passe mieux comme ça», confie Nessa Ghassemi-Bakhtiari.

Elle conseille finalement d’évacuer son stress avant un rassemblement familial si on pressent qu’il y aura des tensions, comme faire du sport ou une activité relaxante.

«Si on part avec l’idée que ça va mal se passer, on se met dans une disposition négative avant même que ça soit commencé», conclut-elle.

Savoir de quoi on parle

Mais si vous aimez la discussion et que vous voulez vous informer sur quelques sujets qui ont fait jaser cette année et qui risquent de faire partie de vos rencontres familiales des Fêtes, le 24 heures est là pour vous.

Voici quelques-uns de nos articles qui pourront alimenter des conversations (bienveillantes et enrichissantes) avec vos proches:

La désobéissance civile pour l’environnement

Désobéissance civile: la fin justifie les moyens quand on parle de la crise climatique

«Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire», croient de plus en plus de scientifiques

Ils sont prêts à transgresser des lois pour faire passer le message

Gare à vos VUS, les Dégonfleurs arrivent au Québec

L’affaire Julien Lacroix

Affaire Julien Lacroix: quels impacts auront le reportage de La Presse et le 98,5 FM sur le mouvement de dénonciation?

C’est quoi, au juste, la justice réparatrice dont parle l’ex de Julien Lacroix?

Affaire Julien Lacroix: une femme dit avoir été instrumentalisée par La Presse et le FM 98,5

L’immigration

Attendre des mois pour un permis de travail malgré le manque de main-d'œuvre

Quatre chiffres sur l'immigration au Québec qui contredisent Jean Boulet

Le «grand remplacement», la théorie évoquée par le tireur de Buffalo