La chanson de Noël disparue de Céline Dion

En 1998, alors qu’elle était au sommet de sa gloire, Céline Dion a fait ce qu’elle n’avait pas fait depuis 1983. Elle a enregistré un album de Noël.

These Are Special Times a été un succès monstre, s’écoulant à plus de six millions d'exemplaires. Sur l’album en anglais (sauf pour Les cloches du hameau, enregistrée avec le reste de la famille Dion), on retrouve quelques succès, dont Christmas Eve et The Prayer avec Andrea Bocelli.

Par contre, aucune pièce ne s’est autant démarquée que I’m Your Angel. Si on se fie exclusivement à la présence sur les palmarès, la chanson serait le plus grand succès de Céline. Elle a figuré à la première position pendant SIX semaines. C’est quatre de plus que My Heart Will Go On.

Mais si vous écoutez l’album sur une des nombreuses plateformes de musique en continu, vous n'entendrez pas I’m Your Angel. La pièce a été chantée en duo avec R. Kelly, qui l’a aussi produite et écrite.

En 2019, après de nouvelles allégations d’inconduites sexuelles soulevées contre le chanteur RnB, la gérance de Céline a annoncé que la pièce serait retirée de l’album sur Spotify et autres réseaux sociaux. Vous passerez donc dorénavant de la reprise de Happy Xmas (War Is Over) à la reprise de Feliz Navidad.

Céline n’a pas été la seule artiste à effacer les traces de sa collaboration avec l’homme déchu.

Durant la même période, Lady Gaga a aussi retiré la pièce Do What U Want de son album Artpop.

