La Petite Sirène: Rob Marshall a embauché Halle Bailey parce qu’elle était la meilleure actrice

Rob Marshall a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune idée en tête lorsqu’il a confié à Halle Bailey le rôle d’Ariel dans son remake en prises de vues réelles de La Petite Sirène, produit et distribué par Disney.

Lors d’une entrevue accordée à Entertainment Weekly publiée le 20 décembre, le réalisateur de La Petite Sirène s’est expliqué sur le processus de distribution qui a conduit à proposer à Halle Bailey le rôle principal d’Ariel.

«Nous cherchions simplement la meilleure actrice pour le rôle, point final. Nous avons vu tout le monde et toutes les ethnies. Le but était de trouver quelqu’un qui puisse être incroyablement fort, passionné, beau, intelligent, malin et avec beaucoup de feu et de joie», a-t-il affirmé.

Le réalisateur a expliqué que Halle Bailey présentait toutes ces qualités et avait également la voix que le répertoire d’Ariel exige.

«Cette voix est quelque chose de si caractéristique, de si éthéré et de si beau qu’elle capture le cœur d’Eric et qu’il la recherche pendant tout le film, a-t-il déclaré. Halle avait encore cette fraîcheur en elle.»

Après l’annonce de la distribution, certains utilisateurs de Twitter ont lancé le hashtag #NotMyAriel sur la plateforme pour protester contre le fait qu’Ariel soit interprétée par la chanteuse noire, et Robert Marshall en a été stupéfait.

«Je ne m’attendais pas à cela parce que, dans un sens, j’avais l’impression que nous avions tellement dépassé ce genre de choses. Mais ensuite, vous comprenez que, dans un sens, ce n’est pas le cas.»

Le premier aperçu du film, diffusé en septembre, a cependant aussi inspiré des TikTok émouvants où de jeunes filles réagissaient à Ariel pour la première fois. Les clips de «réactions» ont circulé partout sur la Toile, et ont accumulé des millions de vues.

La Petite Sirène devrait sortir en salles en Amérique du Nord le 26 mai 2023.