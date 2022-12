La vente de VUS au Canada élimine les bienfaits des voitures électriques

Partager







L’augmentation de la vente de VUS annule la réduction des émissions de gaz à effet de serre que permettent les voitures électriques, démontrent des données de Statistique Canada.

«Les réductions nettes des émissions de gaz à effet de serre provenant de la hausse du nombre de véhicules à zéro émission (VZE) peuvent être contrebalancées par l’augmentation du nombre de véhicules à usages multiples (VUM)», peut-on lire dans un bilan de l’immatriculations de véhicules 2021 de Statistique Canada.

La popularité des VUM, tel que les VUS, a augmenté pour atteindre plus du tiers (36,6%) des véhicules légers immatriculés.

De nombreux Canadiens sont tout de même intéressés par les véhicules à zéro émission : elles représentent 6,9% de toutes les voitures neuves immatriculés lors du deuxième trimestre de 2022.

Au même moment, les VUM neuves à être immatriculées ont été trois fois plus élevées que l’ont été les voitures particulières.

«Le talon d’Achille du Canada»

«On ne s’en va pas du tout dans la bonne direction», s’inquiète l’analyste en mobilité chez Équiterre Andréanne Brazeau, qui rappelle que «le Canada a l’un des parcs automobiles les plus polluants au monde.

«Notre dépendance au véhicule est toute évidence le talon d’Achille du Canada, mais aussi du Québec, et il faut absolument renverser cette tendance si on veut atteindre nos objectifs climatiques et nos objectifs d’électrification», soutient-elle.

Une voiture électrique n’est pas toujours la meilleure option : vaut mieux avoir la voiture la plus petite possible et dont la dépense énergétique est la plus faible possible, suggère l’experte.

Une réglementation exigée

«Les industries ne vont pas assez vite s pour ce que la crise climatique requiert», pense Andréanne Brazeau, qui considère que mettre en place une réglementation est «la manière la plus efficace de les faire passer à l’action».

L'expert en mobilité se réjouit d’entendre que le Canada a annoncé une nouvelle norme, qui imposera aux constructeurs automobiles de vendre 20% de véhicules à zéro émission et qui entrera en vigueur dès 2026.

L’industrie automobile, qui subit une pénurie depuis le début de la pandémie, priorise l’envoi e de voitures électriques dans les juridictions où il existe réglementations quant à leur vente, indique Andréanne Brazeau. C’est donc tout à fait à l’avantage du Canada d’être plus sévère sur leur vente.

La Colombie-Britannique et le Québec sont les deux seules provinces qui comptent la proportion de VZE, le plus élevé parmi les nouveaux véhicules légers immatriculés en 2021, indique Statistiques Canada. Ce sont aussi les deux provinces canadiennes qui imposent des réglementations aux producteurs automobiles quant aux voitures électriques, précise Andréanne Brazeau.