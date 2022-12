Les 11 ruptures de célébrités qui ont marqué 2022

Partager







C’est déjà l’heure des bilans et malheureusement, 2022 n'a pas apporté seulement des bonnes nouvelles. Plusieurs ruptures de personnalités québécoises et d'ailleurs ont également marqué l'année.

Si on pensait que 2021 avait été rough pour nos espoirs de grands amours, la dernière année nous est encore une fois rentrée dedans.

Voici donc les ruptures marquantes de 2022:

1. Marie-Mai et David Laflèche

Martin Chevalier/ JDM

Au mois de septembre, David Laflèche avait une annonce bien triste à faire: Marie-Mai et lui sont désormais séparés.

C’est dans son compte Instagram que le musicien avait annoncé la difficile nouvelle, en partageant un doux texte dans lequel il explique que la chanteuse et lui ont choisi, depuis un moment, de mettre un terme à leur relation amoureuse.

De son côté, Marie-Mai a elle aussi partagé la même publication dans son compte Instagram. Ensemble depuis 2016, le couple avait accueilli la petite Gisèle en février 2017.

2. Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault ont annoncé leur rupture en septembre dernier.

Dans leur compte Instagram respectif, la comédienne et l'humoriste ont dévoilé que leur relation, qui durait depuis maintenant six ans, avait pris fin depuis un moment déjà.

Rappelons que le duo avait animé ensemble un gala ComediHa! le 19 août dernier, quelques semaines à peine avant l'annonce de leur séparation.

3. Tous les candidats de L’île de l’amour, saison 2, ou presque?

La dégringolade des couples sortants de L’île de l’amour n’a pas ralenti cette année, alors que les grands gagnants de la deuxième saison, Mathieu et Amanda, ont annoncé qu’ils se séparaient après quelques mois au Québec. Le couple de Jacob et Bianca, qui s'était reformé après l'aventure, n'a pas tenu le coup non plus, pas plus que celui d'Amélie et Kharl.

Par contre, Shady et Megan filent toujours le parfait bonheur et Jacob a retrouvé l'amour dans les bras de Marilou, de la saison 1 de L'île de l'amour. Eh bien!

4. Denis Coderre

Photo d’archives

Bien que personne n'ait entendu parler de leur séparation, Denis Coderre et Mélanie Savard ne sont plus ensemble. L’ancien maire de Montréal s’est trouvé une nouvelle compagne de vie, Wina Sioui, une avocate-conseil en stratégie et en droits relatifs aux Premières Nations.

5. Mariana Mazza et son conjoint secret

Près de six ans après le début de sa relation, Mariana Mazza a confirmé en octobre dernier qu’elle n’était plus en couple avec son amoureux secret.

«Je me suis beaucoup réconciliée avec l’absence de mon père, notamment grâce à mon amoureux. On n’est plus ensemble, mais on n’a jamais été autant ensemble. En fait, on n’est plus des amoureux, mais on reste des meilleurs amis pour la vie. Notre relation est intacte comme avant.»

6. Tom Brady et Gisele Bundchen

AFP

En octobre dernier, Tom Brady et Gisele Bundchen sont parvenus à un accord mettant fin à leur mariage. Les avocats auraient travaillé depuis début septembre sur le règlement de la séparation d'un des couples majeurs du jet-set américain.

«Ma femme et moi avons pris la décision de nous séparer après 13 ans de mariage. Nous en sommes venus à cette conclusion de façon amicale et respectueuse. Nous sommes reconnaissants pour tout le temps que nous avons passé ensemble et nous allons continuer de travailler ensemble en tant que parents pour nos magnifiques enfants», a lancé le quart-arrière de 45 ans, dans Instagram.

7. Kim Kardashian et Kanye West (encore)

AFP

Après deux ans de négociations, Kim Kardashian et Kanye West ont officiellement réglé leur divorce en novembre dernier.

Selon des documents obtenus par TMZ, la fondatrice de SKIMS et le rappeur ont convenu d'une garde partagée avec «un accès égal» à leurs quatre enfants: North, 9 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans.

Le chanteur est également obligé de verser 200 000$ par mois à son ex-femme en pension alimentaire pour époux, de couvrir 50% des dépenses d'éducation de leurs enfants et de contribuer à 50% de leurs dépenses en sécurité.

WENN

Les deux vedettes se sont mariées en 2014, après le divorce de la star de télé-réalité avec Kris Humphries. Kim Kardashian a demandé le divorce de Kanye West en 2021, après sept ans de mariage.

AFP

Kanye West a fait la une des journaux en octobre lorsqu'il a tweeté des propos antisémites. Bien qu'il se soit par la suite excusé pour ses commentaires, le designer de Yeezy a perdu de nombreux contrats, entre autres avec Balenciaga, Vogue et CAA (Creative Arts Agency).

8. Elisabeth Rioux et Christo Contreras

Pour les abonnés de la femme d'affaires et influenceuse, ç'a été crève-coeur d'apprendre qu'Elisabeth Rioux quittait le Costa Rica après seulement quelques jours dans la famille de Christo au début de l'année 2022. Après que des rumeurs eurent atteint les oreilles d'Elisabeth, celle-ci a mis fin à la relation. Elle est depuis quelques mois maintenant avec un mystérieux jeune homme dont elle n'a pas l'intention de révéler l'identité sur Instagram.

9. Audrey-Louise Beauséjour et son ex Benjamin Nadeau

Audrey-Louise Beauséjour a mis un terme à sa relation avec Benjamin Nadeau après l'aventure Star Académie. La jeune femme est maintenant bien occupée entre ses divers projets et son rôle dans la comédie musicale La mélodie du bonheur, en français et en anglais.

10. Kim Kardashian et Pete Davidson

AFP

L'un des couples les plus surprenants de la dernière année n'a pas survécu aux horaires chargés de chacun et à une certaine pression qui pesait sur eux.

Après avoir reçu plusieurs menaces de la part de Kanye West, Davidson serait maintenant passé à autre chose avec la mannequin Emily Ratajkowski, tandis que Kim n'aurait pas de fréquentation actuellement.

11. Harry Styles et Olivia Wilde

Le couple a fait énormément jaser cette année, pour diverses controverses autour du film Don't Worry Darling. Après un peu plus de deux ans de relation, tout cela aurait précipité leur rupture.

AFP

