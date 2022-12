Spider-Man 4 s’en vient, selon le président de Sony Pictures

Partager







En entrevue avec The Hollywood Reporter, le président de Sony Pictures, Tom Rothman, a offert un beau cadeau aux fans pour clore l’année, en confirmant qu’un nouveau film de Spider-Man s’en vient.

• À lire aussi: Rebel Moon: Zack Snyder partage une nouvelle image de son film inspiré de Star Wars

• À lire aussi: Terminator pourrait revenir selon James Cameron

«Absolument!», a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si un autre film mettant en vedette Peter Parker était dans les plans. «Quand pouvons-nous nous y attendre, je ne sais pas. Ne servez pas de vin avant son heure.»

Évidemment, avec si peu d’informations, on ne sait même pas si Tom Holland reprendra son rôle. On rappelle qu’à la fin de Spider-Man: No Way Home, il n’existait plus aucun souvenir de Peter Parker, et que le héros se retrouvait à nouveau sous le couvert de l’anonymat.

En attendant, on pourra voir le retour de Spider-Man dans Spider-Man: Across the Spider-Verse en 2023 et dont la dernière bande-annonce montre une autre aventure dans le multivers pour Miles Morales.

Bande-annonce - Spider-Man: Across the Spider-Verse

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s