Une magnifique maison scandinave sur une immense terre de Saint-Hippolyte à vendre 1 250 000$

Partager







Si vous rêvez de calme et de ressourcement, cette magnifique maison de Saint-Hippolyte à vendre pourrait bien représenter ce que vous cherchez.

Courtoisie Royal LePage

Construite en 2020, elle propose une aire de vie ouverte et épurée où l’on se sent bien instantanément.

Courtoisie Royal LePage

Le salon propose un coin chaleureux avec un joli foyer de bois.

Courtoisie Royal LePage

Des planchers de béton radiant recouvrent tout le rez-de-chaussée. On y trouve en plus une incroyable luminosité.

Courtoisie Royal LePage

Cette maison dispose de trois chambres à coucher. La chambre à coucher principale possède une pièce-penderie ouverte ainsi qu’une belle luminosité.

Au total, il y a deux salles de bain et une salle d’eau.

Courtoisie Royal LePage

La propriété se trouve sur un terrain de 40 acres. C’est donc le calme et le son de la forêt qui vous y attendent.

Courtoisie Royal LePage

Il est possible de pratiquer de nombreuses activités extérieures directement sur le terrain, soit de la raquette, du ski de fond et plus encore.

Courtoisie Royal LePage

C’est Frédéric Fortier, de Royal LePage, qui s’occupe de la vente de cette magnifique propriété. Cette dernière est affichée au coût de 1 250 000$. Tous les détails ici.

Voici d'autres propriétés à vendre!

s