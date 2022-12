Voici les vidéos que vous avez le plus regardées en 2022

Partager







En 2022, on a continué de produire une foule de vidéos avec vos créateurs de contenu québécois favoris, et vous avez été plusieurs au rendez-vous!

En effet, c’est en grand nombre que vous avez visionné nos séries à succès Dans la garde-robe de..., le BFF Challenge, le Couple Challenge et Ceci n'est pas un tutoriel beauté.

Envie de savoir quelles vidéos ont le plus attiré votre attention?

Voici le top 5 de nos vidéos les plus vues en 2022!

5. Dans la garde-robe de... Pascale Deblois

L'influenceuse nous a permis de fouiller dans sa garde-robe et nous a dévoilé plusieurs morceaux intéressants, dont son morceau le plus gênant qui l'est en fait pour son meilleur ami, Zozo Duval.

4. Dans la garde-robe de... Claudie Mercier

Celle qui brille tant sur TikTok, qu'Instagram et YouTube nous a permis de fouiller dans sa garde-robe et nous a dévoilé plusieurs morceaux intéressants, dont l'item le plus précieux que son fiancé Mathieu lui a offert.

3. Ceci n'est pas un tutoriel beauté avec Victoria Charlton

Pour une capsule d'Halloween bien spéciale, on a reçu la reine du true crime, Victoria Charlton, pour lire VOS histoires paranormales les plus terrifiantes.

2. BFF Challenge avec Pascale Deblois et Zozo Duval

Les deux stars des réseaux sociaux Pascale de Blois et Zoé Duval se sont rencontrés grâce à TikTok, et depuis, leur amitié est inébranlable. Les anecdotes révélées dans cette capsule vous feront mourir de rire!

1. Couple Challenge avec Fabienne Laferrière et Doudou

Fabienne et Doudou font beaucoup jaser sur la Toile à cause de leur différence d'âge, mais leur complicité est indéniable. Ils ont testé leur connexion grâce à notre Couple Challenge et le résultat est aussi hilarant, qu'adorable.