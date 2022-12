Découvrez les 6 potins qui ont le plus fait jaser en 2022

Partager







2022 fut une autre année rocambolesque dans le monde des célébrités d'ici et d'ailleurs! Plusieurs de leurs photos, looks et aventures ont piqué votre curiosité.

Au Québec, ce sont Alicia Moffet, Khate Lessard, Ludivine Reding et la saga OD Martinique qui ont le plus fait jaser.

À l'internationale, les stars de Bridgerton étaient au top des tendances. La nouvelle relation de Billie Eilish a elle aussi fait couler beaucoup d'encre, mais pour les mauvaises raisons...

Découvrez les 6 potins qui ont marqué l'année 2022 dans la vidéo ci-dessus!

