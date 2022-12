Le point sur la bombe météo des Fêtes

Partager







Un cocktail météorologique explosif cause de la pluie verglaçante, des grands vents, de la poudrerie, de potentiels débordements côtiers et des coupures de courant. Pour les automobilistes, la prudence est de mise.

Le système en provenance des Grands Lacs qui sévit au Québec, en Ontario et aux États-Unis va considérablement compliquer les déplacements pour les Fêtes. Qualifiée officiellement de bombe météo, la tempête qui a commencé jeudi soir va durer jusqu’à samedi matin.

À Montréal, on attend 20 cm de neige, de la pluie le vendredi matin et des rafales allant jusqu’à 80 km/m.

À Québec, le vent pourrait atteindre 80 km/h et des rafales de pointe à 110 km/h. De nombreux abris de garages ont déjà été arrachés par les bourrasques. Environnement Canada a publié un avis de tempête hivernale pour la région et avertit de possibles débordements côtiers le long du littoral.

On attend des vents forts, de la poudrerie, de la neige et même de la pluie verglaçante pour l’Est-du-Québec. Les services de traversiers sur la Côte-Nord, en Gaspésie et vers les Îles-de-la-Madeleine pourraient être perturbés.

Conditions routières dangereuses

Dans la région de Québec, les grands vents, la poudreuse et la grande quantité de neige rendront la visibilité nulle. Des fermetures de routes sont probables au courant de la journée.

À Montréal, les routes ont été dégagées en grande partie, selon Québec 511. La mairesse Valérie Plante a tout de même invité les Montréalais à la prudence en vue du mélange de neige et de pluie qui s’abattra sur la métropole en après-midi.

Le chargement de la neige tombée lors de la première tempête est bientôt complété à 100%. ❄️



Nous nous préparons à recevoir une deuxième bordée à laquelle se mêlera de la pluie, à Montréal. Cette tempête pourrait rendre les déplacements difficiles. Soyez prudents(-es). #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) December 22, 2022

Environnement Canada a émis une alerte de refroidissement pour la région métropolitaine. Les chaussées gelées rendront les conditions routières difficiles et les déplacements non essentiels ne sont pas recommandés.

Lorsqu’on sort de la ville, certaines routes moins déneigées seront propices à l’apparition de poudrerie causée par les vents violents.

Des milliers de foyers sans électricité

Les vents violents provoquent des pannes sur le réseau électrique à travers la province. Vers 10 h, 225 104 clients d’Hydro-Québec étaient toujours sans électricité, nombre qui augmente sans cesse depuis ce matin.

Les pannes sont principalement concentrées dans les Laurentides (37 746 foyers), l’Outaouais (39 010 foyers) et la Capitale-Nationale (71 459 foyers).

À Montréal, on dénombre peu de pannes pour le moment. Bien qu’Hydro-Québec ait déployé 800 travailleurs pour rétablir le courant, la société d’État recommande de se préparer à d’éventuelles pannes au cours de la journée.

