Twitter, Meta, Loblaw: voici les grands gagnants et perdants à la Bourse en 2022

Partager







Qu’ont en commun Twitter, Ford et Tesla? Ce sont trois multinationales qui ont vu leur valeur boursière dégringoler cette année. À l’inverse, certains secteurs sortent gagnants de 2022 et connaissent une croissance fulgurante. Petit tour d’horizon de la dernière année boursière.

• À lire aussi: Comment survivre aux discussions enflammées avec la famille pendant les Fêtes

• À lire aussi: Voici comment TikTok a déjà changé le monde de la musique

Les perdants en 2022

Les réseaux sociaux (Twitter, Meta et Snapchat)

Ce fut une fin d’année rocambolesque pour les réseaux sociaux. Le controversé milliardaire Elon Musk a d’abord racheté Twitter pour 44 milliards $, après avoir laissé planer des doutes sur la transaction depuis le mois d’avril.

«En attendant des informations» sur le prix convenu, la Bourse de New York a décidé de bloquer l’action de l’entreprise le 28 octobre dernier, selon le média américain Bloomberg. Elle est encore suspendue à ce jour à 53,70 $ US, non loin du prix proposé par Elon Musk pour le rachat de l’entreprise, soit 54,20 $ US.

Les péripéties se multiplient depuis l’acquisition du réseau social par Elon Musk en octobre dernier: la moitié des employés ont été licenciés et l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, a fait son retour sur la plateforme.

Cette semaine, à la suite d’un sondage réalisé sur son profil, il a accepté de céder sa place en tant que dirigeant de l’entreprise, dès qu’il aura «trouvé quelqu’un d’assez fou» pour lui succéder. Le groupe serait «sur la voie rapide de la faillite», a même avoué M. Musk dans un autre Tweet.

AFP

De son côté, l’entreprise médiatique Meta, l’entité qui englobe Instagram, Facebook et WhatsApp, a vu son action chuter de 63% depuis l’année dernière.

Pour remédier à la situation, le président fondateur, Mark Zuckerberg, a même dû licencier 11 000 employés, représentant 13% de ses effectifs. Pour la toute première fois de son histoire, la maison-mère de Facebook devait présenter à ses employés un plan social. Les embauches seront aussi gelées jusqu’à la fin du mois de mars 2023.

AFP

Et l’entreprise Snapchat n’a pas été épargnée: son action s’est écroulée de 81% dans la dernière année. Cette débandade a mené l’entreprise à renvoyer 1200 employés en août, soit 20% de ses effectifs.

• À lire aussi: Pornhub dévoile ce qui fait fantasmer les Canadien(nes)

Les constructeurs automobiles (Tesla, Toyota, Ford)

Ce brouhaha médiatique autour d’Elon Musk, aussi propriétaire de Tesla, ne plait pas aux investisseurs : l’action de son entreprise de véhicules électriques a perdu 55% de sa valeur à Wall Street au cours des trois derniers mois. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, à la fin du mois d’octobre, c’est une perte évaluée à 33%.

L’action évaluée à 336 $ US au début de l’année 2021 est aujourd’hui évaluée à 128 $ US, une perte de 61% de sa valeur.

Mais Tesla n’est pas la seule entreprise à avoir éprouvé des difficultés en 2022. Plusieurs constructeurs automobiles ont vu la valeur de leur action chuter cette année. C’est le cas notamment du constructeur automobile japonais Toyota, dont l’action a chuté de 181 $ US à 137 $ US (-24%) en un an et l’action de l’entreprise américaine Ford est passée de 20 $ US à 11 $ US (-44%).

Photo AFP

Qu’est-ce qui explique, en partie, cette dégringolade? «Des taux d’intérêt et des prix plus élevés, une faible confiance des consommateurs, une récession potentielle et le risque énergétique européen ne font pas de l'automobile un endroit sympathique», avait rapporté l’analyste à la banque RBC, Joseph Spak au média américain CNBC en octobre dernier.

• À lire aussi: Ventes de fin d'année: ces quatre stratégies marketing vous incitent à faire des achats compulsifs

Les gagnants en 2022

Les compagnies pétrolières et d’hydrocarbures

Certaines compagnies pétrolières ont vu leur chiffre d’affaires exploser cette année. Alors que la valeur des actions de la compagnie anglaise Shell a bondi de 45% par rapport à la même période en 2021, la compagnie française TotalEnergies a constaté pour sa part une hausse de la valeur de ses actions de 35% lors de la même période.

Ensemble, cela représente des superprofits de 13 milliards $ en seulement trois mois.

L’envolée des prix du pétrole et du gaz après l’invasion russe de l’Ukraine serait en cause, selon un article de l’Agence France-Presse.

Devant cet excès, le grand patron de la multinationale Shell, Ben van Beurden, avait appelé dès le début du mois d’octobre à des taxes supplémentaires. Il avait notamment dit «accepter» que les gouvernements interviennent alors que beaucoup de gens en société «souffrent» de l’inflation.

AFP

Les grandes compagnies d’hydrocarbure s américaines ExxonMobil et Chevron ne sont pas en reste : durant la même période, ils ont engrangé ensemble des profits de 30,9 milliards $.

L’action d’Exxonmobile a grimpé de 79% en un an, et celle de Chevron , 51%.

• À lire aussi: Pour économiser, une députée britannique suggère de réutiliser vos emballages cadeaux et de les repasser

Les chaînes d’alimentation (Loblaw, Metro, Sobeys)

Loblaw, la plus importante chaîne de supermarchés au pays, a déclaré des profits en hausse de 29% par rapport à la même période en 2021 lors de son troisième trimestre en novembre. Le bénéfice net a atteint 556 millions $, avait informé le président de l’entreprise Galen G. Weston aux actionnaires en novembre. L’action a notamment grimpé de 18% dans la dernière année.

Loblaw justifie cette augmentation significative par une nouvelle clientèle de plus en plus fortunée. «Nous voyons beaucoup plus de véhicules Mercedes et Range Rovers dans les stationnements de nos magasins qu’auparavant », avait imagé M. Weston lors de la présentation des plus récents résultats financiers de son entreprise.

Photo tirée du site web de Loblaw

Quant à Sobeys, mieux connue sous la bannière IGA au Québec, l’entreprise a empoché un bénéfice de 56,2 millions $ en 2022. Metro a affiché un excédent de 7 millions $, selon des données de l’Université Dalhousie publiées en novembre.

Selon la même étude, Sobeys, Metro et Loblaw, qui sont considérées comme les trois grandes chaînes d’alimentation au Canada, ont enregistré en 2022 des profits supérieurs à leur moyenne des cinq dernières années.

Metro a constaté une hausse de son action de 13% depuis l’année dernière, alors que Sobeys a vu son action descendre de 8%.

Cette vidéo pourrait vous intéresser