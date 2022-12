Voici la MEILLEURE façon d’identifier vos cadeaux de Noël cette année

Partager







L’heure est venue d’emballer vos cadeaux en sirotant un petit café festif. Pour rendre ces derniers encore plus «cutes» cette année, oubliez les petits collants avec les noms de vos proches et optez pour une option plus personnalisée.

C’est une entrepreneure des Îles-de-la-Madeleine, Meggie Turbide, qui a partagé cette jolie idée sur son compte Instagram.



Plutôt que d’utiliser des collants, la jeune femme imprime des photos de ses proches et les colle sur les cadeaux. C’est un joli moyen de les identifier et ça permet à celui qui reçoit le cadeau de pouvoir conserver la précieuse photo.

La propriétaire de la boutique d'art de vivre Lueurs d'ici risque certainement d'en inspirer plus d'un avec sa belle idée!

Joyeuses Fêtes!

