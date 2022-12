Avions, trains, voitures: un temps des Fêtes compliqué côté transports

Partager







Le temps des Fêtes 2022 aura définitivement été difficile côté transports au Québec.

Vols annulés et retardés

La tempête de neige a créé des perturbations à l'aéroport Montréal-Trudeau. Seulement lundi, le 26 décembre, des vols d'Air Canada en direction de Toronto et de New York ont été annulés, tout comme des vols de Sunwing pour Cancún et le Liberia.

Des vols en direction du Sud, des compagnies Sunwing et Air Canada, ont pour leur part été retardés de plusieurs heures.

Trains annulés

Du côté de Via Rail, c'est encore pire: les trains entre Montréal et Toronto ainsi qu'Ottawa et Toronto prévus pour le 26 décembre ont tous été annulés, pour un troisième jour consécutif, à la suite du déraillement d'un train du Canadien National samedi.

Sur les routes

Les routes enneigées et les forts vents ont aussi rendu certains déplacements de voiture et d'autobus difficiles.

La route du parc des Laurentides a carrément été fermée à la circulation, tout comme la 138 sur la Côte-Nord.

Plusieurs sorties de route sont survenues lors des déplacements. Un conducteur de 37 ans a malheureusement perdu la vie lors d'une sortie de route à Saint-Louis-de-Gonzague, en Montérégie.

