Grindr dévoile sa rétrospective de l’année et voici 5 faits marquants

Après Google, Spotify et Pornhub, c’est au tour de l’application de rencontres entre hommes Grindr de dévoiler ses statistiques de l’année. Une rétrospective ludique, qui permet quand même de déceler des tendances auprès des 11 millions d’utilisateurs de l’application queer. Voici cinq faits qui ressortent de cet exercice.

1. L’arrivée des « sides »

L’année 2022 aura été marquée par l’ajout d’un nouveau choix de position sexuelle sur l’appli. Auparavant, les options sur Grindr étaient «actif» (personne qui pénètre lors d’une relation sexuelle anale), «passif» (personne qui reçoit) ou «versatile» (personne qui n’a pas de préférence entre les deux rôles).

L’ajout de l’option side (personne qui ne souhaite pas de pénétration anale) a permis de déstigmatiser la vie sexuelle des hommes gais qui n’aiment pas le sexe anal.

«Chaque fois que je regardais [les anciens] choix, je pensais: "Je ne suis rien de tout cela". Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi», déclarait Shai Davidi, un homme gai israélien qui s’identifie comme side, au Guardian en juin dernier, alors que Grindr venait de reconnaître le terme.

Selon Grindr, le plus haut pourcentage de sides sur l’appli a été observé en Chine cette année. Suivent ensuite la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica.

2. Plus de diversité dans les orientations sexuelles et identités de genre

Le terme «trans» est arrivé au deuxième rang des «tags» de profil les plus recherchés cette année, après «hung» (qui signifie «avoir un gros membre», selon le glossaire de l’application).

Le tag «bi», quant à lui, arrive au 4e rang des tags les plus affichés sur les différents profils de l’application.

Aucun de ces deux termes n’apparaissait dans la rétrospective de l’an dernier, signe qu’il y a de plus en plus de gens qui affirment leur identité de genre ou leur orientation sexuelle sur cette application. Autrefois, Grindr était reconnue comme étant destinée aux hommes gais cisgenres. Des efforts sont faits depuis 2017 pour rendre l’application plus inclusive à divers pans de la communauté LGBTQ+.

3. Taylor Swift, la reine des gais?

La chanson All too well (10 Minutes Version) de Taylor Swift a été la plus utilisée comme chanson de profil sur le réseau de rencontre en 2022. La chanteuse a d’ailleurs marqué l’histoire de la musique cette année en plaçant dix chansons de son nouvel album Midnights aux dix premières places du classement Billboard Hot 100, une première.

En deuxième position des chansons de l’année sur Grindr, on retrouve Alien Superstar de Beyonce, et en troisième, As It Was de Harry Styles.

4. Washington, capitale de Grindr

La ville où l’on retrouve le plus d’usagers de Grindr dans le monde est la capitale américaine, Washington, D.C.

C’est d’ailleurs dans cette ville que le Congrès américain a voté une loi pour protéger les mariages homosexuels.

5. L’heure de pointe: 21h

La revue de l’année nous apprend qu’en 2022, l’heure où l’application hébergeait le plus d’usagers est à 21h. Vous savez donc à quelle heure vous connecter pour faire des rencontres.

Une année difficile pour la communauté LGBTQ+

Au-delà des faits cocasses contenus dans le rapport, Grindr a tenu à souligner que 2022 n’a pas toujours été facile pour les minorités sexuelles.

«Ça n'a pas été l'année la plus facile pour notre communauté», a déclaré le directeur marketing de Grindr, Alex Black, citant une hausse des lois homophobes et transphobes ainsi que l’atroce fusillade du Club Q.

Au Québec, on pourrait rajouter la potentielle fermeture de la ligne de nuit d’Interligne.

