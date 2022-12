Quoi faire de son sapin après Noël? Le jeter?

Partager







La magie de Noël commence tranquillement à s’estomper et fera bientôt place à la réalité de janvier. Si certains vont vouloir garder leur sapin de Noël le plus longtemps possible, d’autres voudront s’en débarrasser au plus vite. Mais comment faire pour s’en départir de manière écoresponsable?

La plupart des villes offrent un service de ramassage de votre conifère. C’est mieux de l’utiliser plutôt que de le mettre simplement à la poubelle, parce que la plupart des municipalités qui font la collecte vont transformer votre sapin en copeaux de bois, en bûches ou en compost.

À Montréal, Laval et Longueuil, entre autres, une collecte spéciale des arbres de Noël est organisée. Il suffit de déposer l’arbre en bordure de trottoir, comme lors de la collecte d’ordures. L’horaire des collectes se trouve sur le site des villes de Montréal, Laval, Longueuil. Plusieurs autres villes à travers le Québec font de même.

Une fois la collecte spéciale terminée, il est toujours possible de se départir de son arbre en l’apportant à un écocentre. Si vous n’avez pas de voiture, mais que vous avez accès à une scie, vous pouvez découper votre arbre en morceaux et le mettre au compost.

Ce ne sont pas toutes les villes qui organisent une telle collecte, d’où l’importance de vérifier avant de mettre votre arbre sur le bord de la rue. La Ville de Québec, par exemple, invite ses citoyens à rapporter leur sapin à l’un de ses cinq écocentres. Dans cette ville, il est également possible de le jeter aux ordures s’il est coupé en tronçons de 1,2 mètre ou moins (mais cette option est moins écologique).

Des alternatives à la collecte de la Ville

L’Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec (APANQ) propose au public 5 autres solutions permettant de donner une deuxième vie à votre sapin naturel, si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas en disposer dans la collecte de votre ville.

S’il s’agit d’un sapin vivant en pot, on peut le transplanter sur son terrain au printemps.

S’il s’agit d’un arbre coupé, on peut le placer dans sa cour afin qu’il serve de refuge aux oiseaux et autres animaux pour l’hiver s’il est bien stabilisé.

Avec une déchiqueteuse, il est possible de faire ses propres copeaux de bois à utiliser sur son terrain ou dans son compostage.

On peut couper l’arbre en bûches et l’utiliser comme bois de chauffage.

Les aiguilles peuvent servir à fabriquer un pot-pourri à odeur de sapin.

