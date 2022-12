72 restaurants, cafés et bars qui ont ouvert à Montréal en 2022

Partager







Malgré les remous de la pandémie, plusieurs fermetures d’établissement et une pénurie de main-d’œuvre, le milieu de la restauration a eu le vent dans les voiles en 2022. Ce sont près de 72 projets qui se sont installés dans la métropole et les alentours, et on vous invite à les découvrir et à les essayer!

Voici donc tous les restaurants, cafés et bars qui sont passés dans notre radar en 2022:

Ce comptoir dans Westmount propose des plats de pâtes fraîches divins. L’endroit a ouvert en avril dernier et propose un plat du jour servi entre 11h30 et 16h30 du mercredi au samedi.

344, avenue Victoria, Westmount

Le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve s’est muni d’un tout nouveau café-buvette et c’est l’endroit idéal pour aller en «date» ou boire un espresso tonique au soleil. L’endroit a ouvert en mai dernier et propose de nombreux événements. Un menu d’inspiration asiatique accompagne l’offre en café. Le bánh mì au porc barbecue, le grilled cheese au chèvre, noix et poire asiatique et le sashimi sandwich risquent d’attirer votre attention.

4316, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

3. Le Système

Ce nouveau restaurant est aussi un bar et un nightclub qui plaira aux mélomanes. La place propose deux salles aux deux ambiances. On s’y installe pour papoter et partager des bons petits plats autour d’une bouteille de vin ou on commande un cocktail au bar pour le boire sur la piste de danse. Un endroit à découvrir!

7119, rue Saint-Hubert, Montréal

4. Yoko Luna

Le local de la mythique boîte de nuit 1234 sur de la Montagne au centre-ville revit grâce au nouveau concept de restaurant cabaret Yoko Luna. C’est dans un gigantesque espace de 20 000 pieds carrés que l’on peut découvrir la cuisine Nikkei, un mélange de saveurs japonaises et péruviennes. C’est LA place où se retrouver pour célébrer les grandes occasions.

1234, rue de la Montagne, Montréal

On peut dire que la terrasse la plus branchée en ville fut très bien accueillie dans le quartier. Cet été, la Terrasse Carla était l'endroit parfait pour réseauter après le boulot. Les soirées étaient accompagnées de délicieux cocktails, de repas d’inspiration japonaise et d’une vue sans pareille sur Montréal. La terrasse étant chauffée, il est possible d’en profiter à l’année.

985, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Dans une ambiance des plus rétro, ce nouveau casse-croûte dans Verdun s'amuse à servir le déjeuner toute la journée. Les crêpes «fluffy», le classique œuf et bacon et bien plus figurent sur le menu.

3779, rue Wellington, Verdun

7. LeDon Donburi

Dans Rosemont, dans la Petite-Italie, ce restaurant se spécialise dans la «comfort food» japonaise. On y retrouve de délicieux plats de nouilles ramen et un plat nommé Karaage qui ne cesse d’attirer les éloges.

168, rue Beaubien Est, Montréal

8. Café Rose de Mai

C’est au coin de rue Saint-Vallier/Bélanger, à quelques pas du marché Jean-Talon que s’est installé le café Rose de Mai cette année. Les propriétaires y préparent d’excellents breuvages et avec beaucoup de soin. Ils élaborent eux-mêmes le mélange d’épices du chaï latté fait maison et celui du latté à la citrouille. C’est Mitz Takahashi qui signe le décor minimaliste et l’ébénisterie.

500, rue Bélanger, Montréal

9. Café Rosé

Voici un nouveau café-caviste dans Rosemont. Ils sont ouverts depuis le 16 décembre 2022! Allez leur souhaiter la bienvenue dans le quartier.

907, boulevard Rosemont, Montréal

Le projet Super Condiments dans Outremont est d’abord celui d’une épicerie où il est possible d’attraper un paquet de produits locaux allant des fromages aux tartinades. Un service de sandwichs et de cafés est aussi offert. Les sandwichs sont conçus selon les produits en saison et les inspirations du moment. Le comble de tout: Super Condiments se transforme également en buvette où il fait bon trinquer en début de soirée. Du vin nature, des bières de micro, de l'hydromel ou tout autre breuvage funky du Québec sont au menu.

1311, avenue Van Horne, Outremont

11. Marcella Dinette italienne

Le Vieux-Montréal s’est muni d’une sympathique dinette italienne où il fait bon commander des pizzas et des plats de pâtes fraîches. La carte présente plusieurs cocktails typiquement italiens comme l’Apérol Spritz.

196, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

C’est sur le boulevard Maisonneuve, à deux pas de la station Berri-UQAM, que se trouve ce nouveau restaurant prépare plusieurs spécialités coréennes. L’endroit reprend le concept d’un bunsik, la version coréenne d’un snack-bar. On s’y rend pour les croffles, les limonades maison et les bols de riz.

912, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

13. Buvette pompette

À deux pas de la Petite-Italie, une nouvelle buvette s’est installée en fin d’année. Il s’agit de la Buvette Pompette qui propose plusieurs bonnes bouteilles de vin nature, des cocktails et des petits plats d’inspiration ibérique à partager. Ouverte du mercredi au lundi.

414, rue Saint-Zotique Est, Montréal

C’est dans l’ancien local du Arte Farina, sur la rue Ontario Est, dans le centre-sud de Montréal, que s’installe une toute nouvelle buvette où s’installer pour le 5 à tard. L’endroit est adjacent à un bureau de design d’intérieur qui signe le décor de l’endroit. Tout est magnifique!

1256, rue Ontario Est, Montréal

Le petit resto qui a ouvert ses portes en 2022 propose des pointes de pizza immenses inspirées de celles que l’on retrouve à New York et des cafés à siroter sur le fly.

4900, rue Wellington, Verdun

Des plus sophistiquées, l’ambiance du Palma inspire à se gâter le temps d’un bon repas en bonne compagnie. On enfile nos plus beaux habits et on déguste de délicieux plats à partager d’inspiration asiatique et néo-américaine.

100, rue Peel, Montréal

C'est le trio de l'Entre Deux, un sympathique bar à vin de NDG, qui est derrière le Café Bravo. Il s'agit du café de la maison de disque du même nom lancé par Cœur de Pirate en 2021 (anciennement Dare To Care Records).

4577, boulevard Saint-Laurent, Montréal

18. BVRGER

Pour déguster des burgers végétaliens haut de gamme que n’ont rien à envier aux burgers traditionnels, BVRGER avec un “V” pour végétal est LA nouvelle destination dans le Vieux- Port de Montréal. Ce nouveau projet est signé par le chef Christian Ventura. Ils y proposent également une belle sélection de milkshakes.

401, rue Notre Dame Ouest, Montréal

19. Nili

Sur la rue Saint-Viateur, dans le Mile-End, le Nili s’est rapidement fait adopter par les résidents et les cool kids du quartier. L’endroit propose une myriade de petits plats d’inspiration marocaine et française. L’ambiance est hyper chaleureuse.

255, rue Saint-Viateur, Montréal

La jolie pâtisserie Ol' Sweet de la rue Rachel est l’endroit idéal pour ceux qui ont la dent sucrée et qui sont toujours prêts à savourer un nouveau dessert. Si vous ne connaissez pas le fameux gâteau cheminée (Kürtőskalács), originaire de l’est de l’Europe, eh bien c’est le moment où jamais d’y goûter. Les propriétaires de l’établissement sont originaires de la Transylvanie et de la Hongrie et ont voulu partager un petit bout de leur héritage avec nous en offrant ce dessert typique de leur coin de pays.

767, rue Rachel Est, Montréal

Bonne nouvelle pour les tripeux de bouffe végane: une toute nouvelle succursale de Bloom Sushi botanique s'est installée au cœur du centre-ville de Montréal. Trois ans après l’ouverture de son tout premier resto de sushis à base de plantes dans le Vieux-Montréal, l’entreprise a décidé de s'établir dans le cœur de la ville afin d’offrir des plats plant-based aux travailleurs et aux touristes du centre-ville de Montréal. En plus de pouvoir y manger de fabuleux sushis à base de plantes, les clients du Bloom profiteront d’un décor à couper le souffle signé Atelier Zébulon Perron (MARCUS Montréal, Bouillon, Bivouac, etc.).

288, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Le 5 mai dernier, une nouvelle buvette a ouvert dans le quartier Villeray. Chez Josie se veut un lieu convivial avec un grand choix de vins naturels, de cocktails et de petits plats frais. Les soirées y sont vraiment festives!

230, rue Jarry Est, Montréal

Installé au rez-de-chaussée du magnifique Édifice Wilder, le quartier général des Grands Ballets canadiens, le café épate avec son décor Art Deco signé par Zébulon Perron. Ce café est sans aucun doute l’un des plus beaux à Montréal!

1435, rue de Bleury, Montréal

23. lu & i

Une nouvelle pâtisserie 100% végane a ouvert cette année dans le Mile-End. Un coup d’oeil aux photos suffit pour prendre l’envie de commander tout le menu.

5147, avenue du Parc, Montréal

24. Eva’s

Le Eva’s se veut la grande sœur «sexy» du Bucky’s Roosters. Dans un somptueux décor, on s’y donne rendez-vous pour savourer les petits plats et découvrir des bons vins. Le brunch est servi la fin de semaine et il est immanquable!

3981, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

25. Bella

Voici Bella, le nouveau restaurant qui sert des pâtes et pizzas dans le Vieux-Montréal. Les cocktails et les verres de vin y coulent à flots et les assiettes font toutes saliver.

351 Place d'Youville, Montréal

26. Les Mômes

Ce mini restaurant se distingue par son menu dit «insolant», ses plats de cuisine française revisités, son service chaleureux et impeccable et son sens de la fête! Ici, vous y trouverez des plats à partager fabuleux et surtout des vins qui donnent envie d'avoir le coude léger. Le restaurant est tenu par un couple de jeunes gastronomes. Ils sont d'ailleurs les seuls employés de l'établissement. Lui en cuisine, elle au service. On a donc l'impression d'aller manger chez des amis. Une expérience absolument fabuleuse. En plus c'est un «apportez votre vin»!

586 rue Villeray, Montréal

27. Vivace

Très intime, une visite à ce nouveau restaurant est gage d'une soirée bien réussie. La nourriture est tout simplement incroyable. Le chef de l'endroit travaille avec de nombreux agriculteurs locaux et cuisine avec tous les produits les plus frais et de saison. Idéal pour les personnes qui cherchent un concept de ferme à la table à Montréal. En plus, le menu est évolutif donc vos visites ne se ressembleront pas.

101, avenue des Pins Est, Montréal

28. Bon Service

Ouvert du mardi au samedi, le nouveau restaurant Bon Service propose un menu d’assiettes à partager dans une ambiance festive. On y retrouve des plats de cuisine américaine remixés donc un poulet frit style Nashville, des assiettes de crudo, des crevettes géantes, des légumes fermiers et du moonshine!

22 rue Saint-Paul Est, Montréal

C’est l’équipe derrière Les Street Monkeys qui tient la barre de ce nouveau comptoir, à la fois restaurant et épicerie, qui s’amuse à mettre de l’avant des spécialités cambodgiennes. Tout comme Les Street Monkeys, Ketiw se veut un endroit où les délicieuses saveurs et traditions du Cambodge se mêlent à une ambiance festive sur la promenade Wellington.

3866, rue Wellington, Verdun

Voilà que la Petite-Italie de Montréal profite d'une nouvelle adresse où débuter ses journées, s'installer en après-midi et faire des provisions de cafés. Les frères Caron (ex Café In Gamba), Xavier-Bernard et Simon-Pierre, réalisent un rêve en ouvrant le café de troisième génération, Caron & Frères. À essayer: le latté au caramel et le sandwich déjeuner avec un cornichon miam, miam, miam!

26, rue Bélanger, Montréal

Le Barranco a ouvert un comptoir cette année où attraper des spécialités péruviennes sur le pouce. Les chefs péruviens Daniel Silva Reyes et Michelangelo Miceli mettent la main à la pâte pour offrir des concoctions gourmandes et uniques. Parmi celles-ci, le muffin au chorizo (sur muffin anglais), le gâteau au fromage péruvien et le sandwich asado (avec oignons caramélisés) réussissent à nous mettre l'eau à la bouche.

4552, rue Saint-Denis, Montréal

Le Mano Figa communique en fait avec le Mano Cornuto, mais possède sa propre entrée sur la rue Ottawa. Ce petit comptoir au design qui rappelle la F1 propose principalement des cafés et des plats pour emporter. Le «speed service» y est de mise, c’est donc l’endroit idéal pour les gens pressés.

990, rue Ottawa, Montréal

33. NOMI

Une nouvelle buvette japonaise s’est (enfin) installée au centre-ville de Montréal et elle est sur toutes les lèvres. C’est le groupe F5 (derrière le Jatoba, le Flyjin et le Hà) , qui est à l’origine du projet. On s’y rend pour le menu à partager de style Izakaya signé Olivier Vigneault & Rémi Lemieux.

1170, place du Frère André, Montréal

Hyper branché, le Café Camas s’est installé en octobre dans l’ancien local du café littéraire Chez L'Éditeur. Le projet est porté par des passionnés de musique qui cherchent à faire de l’endroit un club social où il fait bon écouter de la bonne musique en sirotant un latté.

1372, rue Notre-Dame Ouest, Griffintown

On voit la vie en rose à l'Atelier Marjorie. Le décor est «instagrammable» à souhait, tout comme les pâtisseries que l’on peut y manger assis devant le mur de fleurs ou dans la vitrine.

2121, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Dans le Village, le Avo MTL se spécialise dans les toasts décadentes à l'avocat. Une nouvelle adresse à essayer dès que possible si vous êtes un grand fan d’avocats!

1471, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Décadents à souhait, les populaires biscuits Blonde Biscuiterie ont maintenant pignon sur rue à Montréal. Après avoir conquis Laval et Instagram, la populaire biscuiterie a ouvert une succursale sur la rue Sainte-Catherine Est, en plein coeur du Village. Cette deuxième adresse promet de plaire aux personnes qui ont la dent sucrée et qui souhaitent gâter leurs proches.

1201, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

C’est sur le boulevard Saint-Laurent qu’a ouvert le P'tit Perko, le nouveau petit frère du café Perko, dans Villeray. Ce petit local inondé de lumière était auparavant celui du Petit Brûloir, ancienne succursale soeur du Brûloir d'Ahuntsic. On se rend donc au P’tit Perko pour y attraper un croissant et un délicieux café sur le pouce, pour y avancer dans ses lectures en toute tranquillité ou pour s'y poser après une sortie au parc Jarry, qui se trouve tout près.

8485, boulevard Saint-Laurent, Montréal

39. Gia Vin & Grill

Ouvert seulement quelques jours avant d’être obligés de fermer ses portes pour contrer la 5e vague de la pandémie, le Gia Vin & Grill épate par son menu alléchant, mais aussi par son décor. Le restaurant et caviste qui vous accueille pour le lunch ou le souper se cache au pied du bâtiment historique de la maison RCA dans Saint-Henri. Gageons que ça deviendra rapidement une adresse incontournable pour des soirées arrosées entre amis.

1025, rue Lenoir, Montréal

40. Taverne Marion

La Taverne Marion est la petite sœur de la Taverne Midway. Située dans Centre-Sud sur la rue Ontario, la Taverne Marion est un bar de quartier où donner rendez-vous à sa gang pour une bonne bière, du vin ou un cocktail après l’école ou le travail. Un menu bouffe est également disponible pour ceux qui souhaitent aussi casser la croûte.

1151, rue Ontario Est, Montréal

41. One Punch’s Mickeys

La gang de la populaire Taverne Cobra et du Snowbird Tiki Bar ont travaillé sur l’ouverture d’un bar irlandais pendant la pandémie : le One Punch Mickey’s. Comme cette équipe de tenanciers de bar ne fait jamais les choses à moitié, vous aurez compris que cette nouvelle adresse est LA destination pour boire des bières et des whiskeys irlandais. Ce nouveau occupe le local de l’ancien bar à karaoké La P’tite Place sur la rue Bélanger dans Rosemont.

521, rue Bélanger Est, Montréal

C’est dans l’ancien local du Pizzaiolle qu’a ouvert le Pubjelly en février 2022. C'est un tout nouveau restaurant, entre Griffintown et le Vieux-Port, qui propose des plats à partager à partir d’ingrédients locaux, des huîtres, des pizzas, une vaste sélection de vins au verre, de bières québécoises ainsi qu'une carte de cocktails étoffée.

600, rue Marguerite d’Youville, Montréal

Reconnu pour ses planches de charcuteries et de fromages et sa carte de vin impressionnante, le Bar Mamie a ajouté une corde de plus à son arc en lançant la Cave de Mamie: une cave à vin et à manger. Située juste à coté à la porte voisine, la Cave de Mamie est ouverte depuis le 2 février 2022. Cette nouvelle jolie adresse dans Rosemont vous invite à prendre un verre sans prétention. À la fois marchand de vin et cantine, la Cave de Mamie mérite d'être ajoutée à votre carnet d'adresses et vite!

322, rue Beaubien Est, Montréal

Segreta, c'est une pizzeria et épicerie fine qui se spécialise dans la pizza romaine servie à la pointe. Situé entre les rues Hutchison et Durocher, le nouvel établissement propose plusieurs options de garnitures déposées sur une pâte à la manière romaine authentique dont la recette est unique au propriétaire pizzaiolo. Tout à l'air délicieux!

413, avenue Beaumont, Montréal

45. Honō Ramen

Le petit frère et le voisin du Honō Izakaya a ouvert en février 2022 sur le boulevard Saint-Joseph. Il s'y sert de délicieux bols de soupe fumante dans une ambiance hyper chaleureuse.

680, rue Saint-Joseph, Montréal

Un petit nouveau s’ajoute à l’offre gourmande de l’avenue du Mont-Royal Est. Il s’agit de Mont Éclair, une pâtisserie et chocolaterie où il est possible de manger de fabuleux éclairs aux saveurs originales. En plus de ces fabuleuses pâtisseries, Mont Éclair propose également des chocolats pas piqués des vers. On les retrouve sous forme de bonbons comme de tablettes et de truffes artisanales. Des tartinades et des caramels en pot pour la maison, puis de succulentes guimauves faites maison sont aussi offertes.

33, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Le comptoir prêt-à-manger, café, traiteur et épicerie spécialisée BOSSA a finalement ouvert les portes de sa seconde succursale sur l’île de Montréal. Forts de leur succès dans Verdun, le propriétaire, le chef Daniel Lo Manto et son équipe ont travaillé d’arrache-pied sur cette seconde succursale.

3136, rue Masson, Montréal

Quand le Pérou rencontre le Japon, ça donne le Nikkei, cette nouvelle table qui célèbre la mixité sur l’avenue Laurier Est. Chez Nikkei, vous retrouverez des plats japonais dans des recettes péruviennes et, à l’inverse, des produits péruviens dans des plats japonais. Les tapas et les bons cocktails sont à l’honneur sous cette adresse qui a ouvert ses portes dans l'ancien local du bistro Les Entretiens le 23 juin 2022. C’est l'équipe derrière le restaurant péruvien Barranco qui signe le menu.

1577, rue Laurier Est, Montréal

Petite sœur du Fiorellino, le restaurant Stellina est situé sur la rue Saint-Jacques, à quelques minutes de la station de métro Square Victoria. Stellina est une superbe adresse pour partager un bon lunch entre collègues ET sortir le soir avec sa douce moitié pour un repas digne d’un voyage en Italie.

410, rue Saint-Jacques, Montréal

C'est un intérieur et une décoration vraiment pas comme les autres que propose le tout nouveau salon de thé Deux Saisons sur Le Plateau-Mont-Royal! Ce commerce qui s'est installé sur la rue Saint-Denis a un décor illusoire en deux dimensions.

3922, rue Saint-Denis, Montréal

À la Conceria, le menu 100% végane est composé de plats qui se partagent à merveille entre amis. Vous avez un choix de pâtes, de légumes grillés, poêlés, caramélisés, de petits plats parfaits pour l’apéro comme de la focaccia, des artichauts ou des olives. Impossible également de passer à côté des desserts: tiramisu, bombolone, brownie et zabaglione. Puisque Conceria est également un bar à vin, l’ensemble des plats proposés s’accompagnent parfaitement de l’un des vins de la carte.

3580, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

52. Nolan Montréal

Nolan est un établissement qui accompagne toute la journée. Café, restaurant et bar à vin, on peut s’y attabler de 9h à 23h pour partager une bonne bouffe et du bon vin. À découvrir dès que possible!

1752, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Le projet très attendu de Massimo Piedimonte, un ancien du Mousso, est en soft opening depuis le début du mois de juin. Installé dans un local de la rue Saint-Denis sur le Plateau, le restaurant propose un mélange de saveurs italiennes et françaises. On s’y rend aussi pour découvrir la passion pour les aliments fermentés du chef.

4094, rue Saint-Denis, Montréal

Le Kabinet a profité de 2022 pour se réinventer et s'offrir une beauté. Non seulement ce fameux petit bar du Mile-End a agrandi son local, mais en plus il s’est offert une cuisine et une transformation qui plongent les clients dans le Paris des années 1970. Le fameux comptoir-bar auquel les Montréalais s’attablaient avant la transformation y est toujours. C’est surtout derrière les tabourets que la magie a opérée. Le mur a été défoncé et l’espace laisse place à des banquettes en velours rembourrées, à des couleurs riches, à des touches de dorure et à des miroirs biseautés. C’est la firme montréalaise ADHOC architectes qui signe ce magnifique design. L’inspiration «bistro parisien des années 1970» est franchement réussie.

Pour la saison estivale 2022, l’équipe de l'Isle de Garde a décidé de reprendre le dépanneur voisin, Chez Popo, afin d'y établir un tout nouveau projet. C'est un employé de l'Isle de Garde, Thierry qui a piloté ce nouveau projet. Il s'agit en fait d'un tout nouveau café-crèmerie qui viendra compléter à merveille l'offre déjà existante de l'Isle de Garde.

1037, rue Beaubien Est, Montréal

Un nouveau bistro français s'est installé sur la Well dans Verdun cette année. Si vous cherchez à mettre à jour votre liste de restaurants de Montréal préférés où «dater» votre tendre moitié, le Paname risque fort bien de vous intéresser. Paname fait dans la gastronomie française revisitée et surtout sans prétention. C’est le chef Raphaël Leclerc-Gileau qui a déjà travaillé au Bouillon Bilk qui s’occupe d’élaborer un menu de jolis plats issus des cuisines de bistrots français, mais toujours revus selon la saisonnalité des produits du terroir québécois.

4847, rue Wellington, Montréal

9TailFox, c'est le premier restaurant à tapas coréen à Montréal. Ce sont les chefs Jongwook Lee et WonGoo Joun, originaires de Corée tous les deux, qui s’occupent des fourneaux de cette nouvelle adresse dans Saint-Henri. Tout le menu fait saliver.

3401, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Voilà que ce tout premier restaurant de ramens véganes à Montréal a ouvert une épicerie et un bar à gyozas cette année – au grand bonheur de plusieurs. Grâce à cette ouverture, vous pouvez désormais dénicher au même endroit les incroyables bouillons à ramen, les nouilles fraîches (ramen et udon), les gyozas véganes et les sauces qui font la réputation du restaurant, mais aussi des produits japonais plus nichés. Un comptoir take-out et quelques tables à l'intérieur sont disponibles pour les personnes qui souhaitent se poser.

1909, avenue Mont-Royal Est, Montréal

C’est officiel! Le restaurant Anémone s’installe dans l’ancien local du réputé restaurant Manitoba dans le Mile-Ex, qui avait annoncé sa fermeture en mai dernier. Ce nouveau restaurant enchante les Montréalais et Montréalaises qui cherchent un lieu où se rassembler autour d’une bonne bouffe et d’une bonne bouteille de vin.

271, rue Saint-Zotique Ouest, Montréal

Pas besoin de voyager jusqu’en Grèce pour goûter aux saveurs de ce magnifique pays. Le tout nouveau comptoir Kouzina Niata dans le Mile-End propose de vous faire découvrir les plats et boissons traditionnels de la Grèce. Attention toutefois, cet établissement n’est qu’un comptoir. Vous pouvez donc passer chercher ce qu’il faut pour recevoir les amis à manger à la maison, ou dans un parc cet été!

221, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

61. Neo Tokyo

Voici un noodle bar Neo Tokyo digne de l'univers de Blade Runner 2049. Le menu est signé par le renommé chef new-yorkais Shigetoshi Nakamura, en collaboration avec Yann Levy. Le menu est composé de mazemen (ramen sans bouillon), bols de ramens, quelques dumplings et plus.

425, rue Viger Est, Montréal

Du lundi au vendredi, retrouvez les excellents déjeuners du Arthur's au Cathcart. En effet, tous les plats incontournables du Arthurs Nosh seront au menu du Cathcart dans Place Ville Marie: le McArthurs, un délicieux sandwich au schnitzel de poulet, les sirniki, moelleuses pancakes au fromage cottage et, évidemment, les latke smorgasbord, des oeufs brouillés au gravlax de saumon maison, en plus de plusieurs autres classiques et de quelques nouveautés exclusives.

1, Place Ville Marie, Montréal

63. Tunnel Espresso - Gare Centrale

Les personnes qui passent par la Gare Centrale de Montréal pourront désormais profiter du délicieux café du Tunnel Espresso. Il s'agit d'un des meilleurs cafés espresso de Montréal!

Dans la Gare Centrale au 895, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal

64. Billy J'ai Faim

Ce nouveau restaurant du Plateau offre un service de traiteur et prêt-à-manger, avec de délicieux plats préparés avec des ingrédients d'ici. Plusieurs plats y sont préparés, au congélo ou au frigo, dont des soupes, de la focaccia, des gaufres liégeoises dignes d'un rêve, des mijotés et plus!

4269, rue Saint-Denis, Montréal

65. Guilt & Ivy

Dans l'ancien local de la Sombremesa, dans Westmount, ce nouveau restaurant se spécialise dans la cuisson de la viande et les poissons crus. Pensez mac & cheese au homard, brie fondant, pattes de crabe et plateaux d'huîtres.

4922, rue Sherbrooke Ouest, Westmount

BONUS! Voici quelques restaurants qui ont ouvert à l'extérieur de Montréal en 2022.

