Huile essentielle, nourriture pour animaux: qu’arrive-t-il aux sapins de Noël invendus?

Que font les producteurs de sapins de ceux qu’ils ont coupés, mais qu’ils n’ont pas réussi à vendre rendu à Noël? Des solutions existent pour en disposer de manière écoresponsable.

Bon an, mal an, des producteurs et des commerçants essuient des pertes et restent pris avec des sapins invendus au lendemain des Fêtes.

«C’est toujours dommage, [mais] c’est impossible d’avoir une offre égale à la demande parce qu’on ne sait jamais [à quoi va ressembler la demande]», confirme Émilie Turcotte-Côté, vice-présidente de l’Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec (APANQ).

Plusieurs options s’offrent toutefois aux producteurs pour qu'ils donnent une deuxième vie aux arbres qui n’ont pas trouvé preneur.

1) Huiles essentielles de conifères

L’une des options les plus populaires est de transformer les sapins en huiles essentielles. Les aiguilles sont bouillies pour en extraire les huiles, qui sont ensuite vendues en petits flacons.

C’est l’option qu’a choisie l’entreprise familiale Sapins Chez Michel, qui vend des conifères au Marché Jean-Talon de Montréal.

«Nous faisons affaire avec Arbressence qui récupère les arbres excédentaires [...] et extrait des huiles essentielles à partir de conifères, dont les sapins. Faire cela nous coûte très cher, car nous devons payer nous-mêmes la location de conteneurs supplémentaires et de remorqueurs afin d'amener les arbres excédentaires à Blainville [où se trouve l’usine]», explique Luigi Bono, copropriétaire de l’entreprise.

C’est l’aspect écologique qui le pousse à prendre cette décision, même si cela augmente ses coûts de production.

«Nous croyons qu'il est de notre ressort de faire une différence dans notre communauté et l'aspect environnemental ne fait pas exception à cela. Ça explique entre autres notre choix de donner une nouvelle vie aux sapins, bien que cela nous coûte de l'argent», affirme-t-il.

D’autres fabricants d’huiles essentielles, notamment en Estrie où se trouve plus de la moitié des entreprises productrices de conifères, utilisent également des sapins invendus pour leur production.

2) Le Boxing Day des sapins

Qui a dit que les sapins n’étaient populaires qu’à Noël? Selon Mme Turcotte-Côté, de l’APANQ, certains producteurs vendent leurs sapins restants au rabais après Noël. Parmi les acheteurs, on trouve des stations de ski, des parcs municipaux ou des festivals qui veulent garnir leur site d’un peu de magie hivernale.

3) Une seconde vie au zoo

Certains sapins qui n’ont pas trouvé preneur peuvent également finir leur vie au jardin zoologique, où ils sont utilisés comme jouets ou comme nourriture pour les animaux.

«J’en ai vu qui avaient été récupérés au Zoo de Granby pour donner aux éléphants comme jouets, ils les avaient suspendus. J’ai trouvé ça vraiment original, je n’avais jamais vu ça», confirme Mme Turcotte-Côté.

En 2019, Radio-Canada rapportait l’histoire d’un producteur de Windsor, Stéphan Perreault, qui a nourri ses chèvres avec les branches de la centaine de sapins qu’il n’avait pas réussi à vendre cette année-là.

L’an dernier, le Parc Safari sollicitait les dons du public afin de récolter des sapins à donner à ses animaux.

4) Composter, jeter ou brûler

Les producteurs qui n’ont pas réussi à trouver un nouvel usage à leurs sapins peuvent également les composter.

«Nous comme association, on veut que ce soit revalorisé. C’est sûr que la meilleure chose à faire, c’est que ça ne soit pas jeté aux poubelles, que ce soit au moins composté», affirme Mme Turcotte-Côté.

Malheureusement, chaque année, des sapins invendus finissent tout de même jetés ou brûlés de manière légale et contrôlée.

Contrairement aux municipalités, dont la plupart récoltent les arbres après Noël, les producteurs de sapins n’ont normalement pas les ressources pour les transformer en copeaux de bois.

