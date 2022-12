Les Parent: voici de quoi ont maintenant l’air les comédiens

Partager







Croyez-le ou non, mais il s’est presque écoulé 15 ans depuis la diffusion du premier épisode de la série télé Les Parent.

C’est en effet le 8 septembre 2008 qu’entrait en ondes l’attachante famille composée de Louis-Paul Parent (Daniel Brière), Nathalie Rivard (Anne Dorval), Thomas Parent (Joey Scarpellino), Olivier Parent (Raphaël Grenier-Benoit) et Zacharie Parent (Louis-Philippe Beauchamp).

• À lire aussi: Voici de quoi ont l’air les enfants de Madame Doubtfire aujourd’hui



Au fil des 8 saisons et des centaines de mésaventures qui se sont succédées sont ensuite venus se greffer un bon nombre de personnages secondaires: des membres de la famille élargie, des amis, des blondes, etc...

Le charme des Parent résidait beaucoup dans cette étrange impression de déjà vu que nous faisaient vivre les scènes du quotidien d’une famille de la classe moyenne qu’on nous présentait.

Plus d’une fois s’est-on exclamé «Ça nous est déjà arrivé à nous aussi!» en voyant les situations anecdotiques vécues par la famille Parent.

• À lire aussi: Voici de quoi ont maintenant l’air les comédiens d’Un gars, une fille



En leur honneur, et un peu parce qu’on s’ennuie d’eux, voici comment les comédiens de la série ont évolué entre la première saison en 2008 et les derniers mois.



[Et avant que vous nous le demandiez par courriel, non, on n’a pas trouvé de photo de Zac (Louis-Philippe Beauchamp) plus récente que 2015 et ça explique pourquoi on l’a omis volontairement.]

Anne Dorval

Capture d'écran + PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes



Daniel Brière

Capture d'écran + TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

• À lire aussi: 27 affreuses photos de vedettes québécoises vues sur Wikipédia

Joey Scarpellino

Capture d'écran + MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Raphaël Grenier-Benoît

Capture d'écran + Photo Raphaël Grenier-Benoît

Marie-Chantal Perron

Capture d'écran + JOEL LEMAY/AGENCE QMI

• À lire aussi: Voici de quoi ont aujourd’hui l’air les acteurs du film «Slap Shot»



Alexis Martin

Capture d'écran + MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI





Maude Carmel

Capture d'écran + Instagram Maude Carmel



• À lire aussi: Voici de quoi ont l’air les comédiens de «Les joyeux naufragés» aujourd’hui

Louise Turcot

Capture d'écran + JOEL LEMAY/AGENCE QMI



Marcel Sabourin

Capture d'écran + MARCEL TREMBLAY/AGENCE QMI

Sophie Nélisse

Capture d'écran + Wenn

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s