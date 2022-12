PS5: le disque SSD Corsair MP600 LPX de 1 To à son plus bas prix

Partager







Si vous avez reçu une PlayStation 5 à Noël, vous risquez de vous rendre compte assez rapidement du peu d’espace de stockage de la console. Par chance, le disque SSD M.2 NVME Corsair MP600 est affiché à son plus bas prix et sera une excellente solution au problème d’espace de votre nouvelle PS5.

• À lire aussi: Jusqu’à 60% de rabais sur une sélection de jeux physiques pour PlayStation, Xbox et Nintendo Switch

• À lire aussi: WWE 2K22, Far Cry 5, Mortal Shell: voici les nouveaux jeux PlayStation Plus Extra et Premium [DÉCEMBRE 2022]

Pour un temps limité, il est possible de mettre la main sur le modèle de 1 To avec dissipateur de chaleur inclus et compatible avec la PS5 pour 149,99$.

Conçus pour les opérations exigeantes, les disques SSD MP600 offrent une bande passante aux normes de Sony et un débit haute performance, parfait pour les jeux vidéo.

Pour commander le disque SSD M.2 NVME Corsair MP600 LPX - 1 To avec dissipateur de chaleur:

Disque SSD M.2 NVME Corsair MP600 LPX - 1 To Comprenant un dissipateur de chaleur compatible avec la PS5. *Les prix peuvent changer sans préavis. 149,99$ Amazon Canada

149,99$ Best Buy Canada

149,99$ Newegg Canada

Si vous avez besoin d’aide pour installer le SSD dans votre console, consultez notre guide.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s