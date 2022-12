Semez l’apocalypse sur le Québec avec cet effrayant simulateur d’astéroïde

Partager







Avez-vous déjà imaginé les ravages que causerait un astéroïde s’il tombait sur le Québec? À l’aide de l’application web Asteroid Launcher de Neal.Fun, il est maintenant possible de le savoir, et les résultats font vraiment peur.

Dénichée par Gizmodo, cette simulation d’astéroïde a été développée par Neal Agarwal et permet de donner une idée des conséquences d’une collision d’un astéroïde sur Terre.

À l’aide des curseurs à la droite, l’utilisateur peut déterminer le type d’astéroïde, sa taille, sa vitesse et l’angle de la collision. Le diamètre de l’astéroïde peut être réglé jusqu’à 1,5 kilomètre, sa vitesse peut aller jusqu’à 100 km à la seconde et l’angle d’impact peut être réglé jusqu’à 90 degrés.

Une fois les configurations sélectionnées et l’emplacement de l’impact décidé sur la carte, il est temps de voir les dégâts de votre création.

Après l’impact, la simulation montre la largeur et la profondeur du cratère. Le programme indique ensuite le nombre de personnes vaporisées par l’impact et la quantité d’énergie libérée. Grâce à des comparaisons simples, il vous montre les effets de la boule de feu, de l’onde de choc, de la vitesse du vent et du tremblement de terre générés par l’astéroïde.

Pour assouvir sa curiosité macabre, Pèse sur start a effectué une simulation sur la ville de Montréal. On a simulé une collision avec un astéroïde de 100 m tombant à 25 km/s à un angle de 45 degrés. Voici les résultats:

Capture d'écran Neal.Fun

On ne pense pas tout le temps à ce genre de catastrophe, mais cette simulation montre à quel point nous sommes vulnérables aux cailloux venus de l’espace.

«Je pense que cet outil est destiné à tous ceux qui aiment jouer à des scénarios de simulation dans leur tête,» a dit Neal Agarwal, le concepteur de l’outil qui a été contacté par Gizmodo. «Les mathématiques et la physique derrière la simulation sont basées sur des articles de recherche du Dr Gareth Collins et du Dr Clemens Rumpf qui étudient tous deux les impacts d’astéroïdes.»

Si vous aussi avez un besoin malsain de reproduire la collision de Deep Impact en virtuel ou que vous étiez fan de la fonction «Désastres naturels» dans Sim City, on vous invite à visiter le site de Neal.Fun pour tester Asteroid Launcher.

