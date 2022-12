Détenu décédé : un agent correctionnel est suspendu à la prison de Bordeaux

Partager







Le décès d’un détenu de 21 ans lors d’une intervention à la prison de Bordeaux qui s’est mal terminée, le 24 décembre, a entraîné la suspension d'un agent correctionnel, et d’autres pourraient suivre. Une série d’enquêtes a été déclenchée après l’événement.

«À l’heure actuelle, un seul agent des services correctionnels de l’Établissement de détention de Montréal [prison de Bordeaux] a été relevé provisoirement de ses fonctions. Cependant, considérant que l’analyse de la situation est toujours en cours, il se peut que d’autres membres du personnel soient visés par des mesures administratives», a affirmé dans un courriel Marie-Josée Montminy, porte-parole du MSP.

Les circonstances expliquant la suspension de l’agent correctionnel et son identité n’ont pas été dévoilées.

En plus des enquêtes de la Sûreté du Québec et du Bureau du coroner, le MSP a déclaré qu'il mènerait sa propre enquête administrative par le biais de la Direction de l’audit interne, des enquêtes et de l’inspection (DAIEI), organe intégré au ministère.

Une «analyse minutieuse» de la Direction générale à la Sécurité, autre bureau du MSP, sera également réalisée, a affirmé Mme Montminy.

Nicous D’Andre Spring a été grièvement blessé lors d’une intervention des agents correctionnels survenus le 24 décembre. Il est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital, le jour de Noël.

La victime, détenue dans l’établissement carcéral, était notamment accusée de voie de fait sur un agent de la paix, de possession d’arme dans un dessein dangereux et de harcèlement criminel.

M. Spring était détenu en attendant son procès.

