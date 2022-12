Escale au Lac: Des nouveaux refuges rustiques avec spa dans le coin de Québec

Partager







Dans la région de Portneuf, un nouveau site d’hébergements a récemment ouvert ses portes et devrait ravir les amoureux de petits chalets en nature.

Situé à Rivière-à-Pierre, à 1h20 de Québec, Escale au Lac propose deux « refuges d’exception » et un « loft » – au deuxième étage de la réception.

Chaque hébergement a été pensé pour être écoresponsable afin de s’intégrer au mieux dans ce domaine naturel de plus de 55 hectares fait de lac, de caps rocheux et de ruisseaux.

Malgré l’aspect minimaliste de ces bâtisses, le confort est au rendez-vous : tous les hébergements sont chauffés et autonomes en énergie grâce aux panneaux solaires générant 12 volts pour la lumière et alimenter tous les appareils électriques.

Les deux refuges n’ont ni l’eau courante – « seulement » un baril d'eau potable – ni de salle de bain - il faut se rendre à l’accueil qui disposent de deux salles de bain – mais dispose tout de même d’une toilette au compostage.

Ce n’est pas le cas du loft qui lui a toutes les commodités d’un chalet plus classique, avec de l’électricité 120 volts, mais aussi une salle de bain complète.

Côté cuisine, tous les hébergements sont équipés de l’essentiel pour se préparer un bon repas : rond au propane ou plaque de cuisson, évier, ustensiles et vaisselles, petit réfrigérateur et cafetière à piston.

Bon à savoir pour ceux qui ne veulent pas se compliquer la vie à cuisiner, un service de boîte repas est offert sur place.

En plus d’une immersion en nature, Escale au lac propose une expérience thermale avec un sauna, un bain chaud nordique, une zone détente avec feu et, comme son nom l’indique, un accès à un lac. Avis aux plus téméraires d’entre vous qui voudraient expérimenter les bains froids.

D’autres refuges devraient être construits au printemps 2024. À surveiller!

· Jusqu’à 2 personnes pour les refuges, 6 personnes pour le loft

· Tarif : À partir de 170 $ par nuit pour les refuges et à partir de 255 $ pour le loft

· Infos : escaleaulac.com

