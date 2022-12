8 bonnes nouvelles qui ont marqué l’année 2022

Partager







L’année qui s’achève a connu son lot de mauvaises nouvelles, mais également d’avancées qui nous ont donné (un peu) espoir en l’avenir. Comme cadeau de fin d’année, 24 heures vous propose de découvrir ou redécouvrir huit bonnes nouvelles des 12 derniers mois.

1) La fin des thérapies de conversion au Canada

Photo adobe stock

En janvier dernier, la loi pour interdire les thérapies de conversion au Canada est entrée en vigueur. C’est donc dire qu’il est maintenant illégal de faire subir, de promouvoir et de tirer profit d'une thérapie qui vise à «modifier l’orientation sexuelle d’une personne».

2) Des produits contraceptifs gratuits en France

La France a élargi, cette année, l’accès à la pilule contraceptive, en la rendant gratuite pour les femmes jusqu’à 25 ans. L’accès gratuit à la pilule contraceptive était réservé, auparavant, aux jeunes filles mineures.

3) Des vols de courte durée interdits en France

Photo Fotolia

Toujours en France, le gouvernement a interdit les vols intérieurs lorsqu’un trajet en train de moins de 2h30 est possible comme solution de rechange. Pour l’instant, la loi ne concerne que trois lignes sur plus de cent connexions aériennes intérieures. Si les services ferroviaires s’amélioraient, d’autres lignes pourraient toutefois s’ajouter.

4) Une première femme autochtone élue à l’Assemblée nationale du Québec

Stevens LeBlanc / Journal de Québec

De retour chez nous: Kateri Champagne Jourdain a marqué l’histoire, le 3 octobre dernier, en se faisant élire comme députée de Duplessis, sur la Côte-Nord. C’est la première fois de l’histoire du Québec qu’une femme autochtone siège au Salon bleu. Kateri Champagne Jourdain a depuis été nommée ministre de l’Emploi.

5) Une actrice noire jouera la petite sirène

Ariel sera noire dans la nouvelle mouture du film La Petite Sirène, ce qui a réjoui de nombreux enfants de couleur. Cette nouvelle est d’autant plus importante que les légendes de sirènes font partie intégrante de la culture des communautés noires, comme nous l’expliquait notre collègue Anne-Lovely Étienne récemment.

6) La faune marine est de retour à New York

Photo Facebook / Gotham Whales

Toujours dans le domaine sous-marin, 2022 a marqué un grand retour de certains animaux marins dans les eaux de New York. Des baleines, des requins, des dauphins, des phoques et même des hippocampes ont été observés en grand nombre autour de New York, l'été dernier, un signe que les décennies d’efforts de préservation commencent à porter leurs fruits.

7) L’UdeM se retire du secteur des énergies fossiles

L’Université de Montréal a présenté, en juin, son plan pour sortir définitivement des énergies fossiles au plus tard le 31 décembre 2025. Quelques semaines plus tôt, des étudiants avaient occupé un pavillon et entamé une grève de la faim pour faire pression.

8) Percée historique dans la recherche sur la fusion nucléaire

Getty Images via AFP

Pour la première fois, des scientifiques sont parvenus à produire un «gain d’énergie» grâce à la fusion nucléaire, c’est-à-dire que la quantité d’énergie produite est plus importante que celle qui est requise pour fusionner les deux atomes. Cette découverte est importante, car elle signifie que la fusion nucléaire pourrait permettre, à long terme, à l’humanité de rompre sa dépendance aux énergies fossiles, responsables du réchauffement climatique.