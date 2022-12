Ce restaurant de brunch montréalais sert une poutine à la raclette

Partager







Amateurs de raclette, arrêtez tout!

Le restaurant de brunchs chouchou de Villeray propose LE déjeuner de vos rêves: une poutine déjeuner à la raclette.

Cette dernière figure sur le menu novembre-décembre du restaurant Toasteur.

Elle est composée de pommes de terre déjeuner rissolées, de deux œufs pochés, de bacon (ou de tofu), d'oignons rouges, de poivrons, de champignons aux fines herbes, de fromage d'Oka à raclette, de sauce hollandaise, de cornichons maison et de roquette. Elle coûte 19$.

Au menu, on retrouve également un OkaBéné, qui saura plaire aux amateurs de raclette. Il s'agit d'un œuf bénédictine avec oignons rouges, poivrons, champignons aux fines herbes, fromage d'Oka à raclette, sauce hollandaise et cornichons maison. Cette assiette coûte 17$.

La poutine raclette ou le OkaBéné se marient à merveille avec un bon café chaud, un smoothie ou un chocolat chaud disponibles sur la carte.

Les dents sucrées devront essayer les pancakes au pain d'épices. Ce sont des pancakes dodues au gingembre confit et aux épices, avec pommes grillées, et un délicieux et léger crémage au fromage à la crème, avec quelques raisins secs et croûtons. Miam de chez miam!

Vous devez absolument y goûter dès que possible ou en informer votre BFF qui veut toujours manger de la raclette dès que l'occasion se présente! Mais faites vite! Le menu novembre-décembre est disponible jusqu'au 31 décembre 2022.

On a très hâte de voir le menu du mois prochain.

Le Toasteur

767, rue Villeray, Montréal

